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串流平台愈訂愈多 「串流貧窮」成全球新現象

▲Disney 正研擬開放 Disney+ 部分電影、影集免費觀看，希望降低使用門檻、吸引更多觀眾加入平台。（圖／翻攝自 Disney+）

YouTube改變串流戰局！Netflix、Disney 借鏡傳統電視

▲Netflix 正研究推出「直播頻道」，希望透過固定時段播放內容，提升觀眾停留時間與平台黏著度。（圖／翻攝自 Netflix）

面對如雨後春筍般生出的串流平台，還有免費平台 YouTube 的夾擊，兩大串流龍頭 Netflix、Disney+近日傳出新的應對政策，Disney 考慮讓 Disney+ 部分內容免費開放，Netflix 則打算推出「直播頻道（Live Channels）」，增加觀眾黏著度。當越來越多使用者因「串流貧窮」開始減少訂閱、轉向 YouTube 等免費影音平台，曾經以「隨選隨看」顛覆傳統電視的串流龍頭，如今卻開始借鏡過去的經營模式，希望把觀眾重新拉回來。過去，Netflix 幾乎就是串流平台的代名詞，但近年市場快速擴張，Disney+、Prime Video、Apple TV+、HBO Max、Crunchyroll、MyVideo、friDay 等百家爭鳴，各家紛紛祭出獨家 IP，讓熱門影集、電影分散在不同平台。對觀眾來說，想追《怪奇物語》要訂 Netflix、《曼達洛人》得開 Disney+、《最後生還者》又在 Max，甚至動漫迷還需要同時訂閱 Crunchyroll、巴哈姆特動畫瘋等平台。每個月累積下來，串流訂閱費數字往往非常可觀，「串流貧窮」也逐漸成為新名詞。不少消費者開始改變習慣，採取「看完就退」、「輪流訂閱」，甚至乾脆回到 YouTube、Tubi、Roku 等免費影音平台，希望降低每月娛樂支出。近年 YouTube 靠著免費、多元內容，以及演算法推薦，不只持續吸引用戶，也逐漸成為許多家庭打開電視後的第一選擇。對串流平台而言，如今競爭的不再只是誰擁有最多熱門電影、影集，而是誰能占據觀眾每天更多的觀看時間。Disney 內部開始討論，未來可能開放 Disney+ 部分電影、影集免費觀看，讓沒有付費訂閱的用戶也能接觸平台內容，再透過廣告或其他方式，吸引他們升級成正式會員。不過這項計畫仍在討論階段，尚未決定哪些作品會免費，也沒有公布執行時間。Netflix 則研究推出直播頻道，讓部分內容像傳統電視一樣在固定時段播放，增加觀眾黏著度。雖然 Netflix 尚未公布相關功能，但串流平台當年最大的賣點，就是打破傳統電視固定播出時間的限制，讓觀眾可以「想看什麼、什麼時候看，都自己決定」，如今採取直播策略，讓不少網友直呼「這不是又變回電視了嗎？」