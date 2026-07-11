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中央氣象署W：官方颱風警報第一手掌握

▲中央氣象署W App可查看雷達回波與衛星雲圖，快速掌握颱風雲系、降雨分布及最新天氣變化。（圖／手機截圖）

Windy.com：安卓5000萬次下載、iOS 3.6萬評論4.9顆星

▲Windy.com App可切換衛星雲圖與不同高度氣流，查看颱風雲系、環流結構及各層風向變化，並透過時間軸追蹤最新動態。（圖／翻攝Windy.com App）

Zoom Earth：颱風眼、螺旋雲帶看得更清楚

Ventusky：動畫預測風雨何時抵達

巴威颱風在哪裡？想知道颱風目前在哪裡、未來往哪走，以及雨帶、風場何時影響所在地區，手機就能隨時掌握。《NOWnews今日新聞》整理4款實用颱風追蹤App，包括中央氣象署官方App、Windy.com等，能查看颱風路徑，還能追蹤衛星雲圖、雷達回波、降雨、風速及浪高，iPhone、Android手機都能使用。中央氣象署W－生活氣象可查詢颱風目前位置、移動方向、強度、暴風半徑，以及海上、陸上颱風警報和警戒區域。App內也提供雷達回波、衛星雲圖、定量降水預報、各地逐時天氣及警特報推播。Windy.com目前是iOS 天氣類App冠軍，擁有3.6萬評論，獲得4.9顆星的高評價，安卓用戶下載次數已經突破5000萬次，是一款備受全球愛戴的天氣類型App。可切換風速、陣風、降雨、雷達、衛星雲圖、氣壓及浪高等圖層，颱風環流有多大、雨帶往哪裡移動，都能直接從畫面觀察。Windy.com也能切換ECMWF、GFS、ICON等不同數值預報模式，比較各模式預測的颱風路徑、移動速度和登陸位置。想看颱風衛星雲圖，可使用Zoom Earth。App提供接近即時的衛星影像，能觀察颱風眼是否成形、螺旋雲帶分布，以及外圍水氣是否逐漸靠近台灣。Zoom Earth也會標示熱帶氣旋目前位置、過去移動路徑及預測路徑，並可疊加風速、降雨、溫度及氣壓資訊，介面相對直觀，適合快速掌握颱風整體結構。Ventusky同樣提供風速、陣風、降雨、雷達、衛星、氣壓和海浪等資訊，最大特色是可以拖曳時間軸，以動畫方式查看未來數小時至數天的天氣變化。使用者可觀察颱風外圍環流何時靠近、雨帶何時通過所在地區，也能切換不同預報模式，比較颱風未來路徑是否仍有變化。