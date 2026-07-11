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▲陳天仁（左）分享與老公一樹（右）的合照放閃。（圖／翻攝自陳天仁IG@tts0og）

32歲女星陳天仁在今年3月，宣布與日本籍YouTuber一樹再婚後，時常會合體放閃，日前還公開婚紗照幕後過程，直接甜翻大批粉絲。而9日，陳天仁於社群曬出在泳池邊穿比基尼的性感辣照，大秀凹凸有致的好身材，狂吸4千人朝聖。陳天仁9日於IG分享周末跟老公一樹一起參加活動的多張美照，除了有夫妻倆一起吃喝玩樂、逛街的放閃照與影片外，最受矚目的就是陳天仁的比基尼辣照。只見她披著一頭招牌長髮，穿著白色帶有櫻桃花紋的兩件式比基尼，超狂事業線幾乎包不住，還大露纖細小蠻腰與一雙筆直的大長腿。陳天仁凹凸有致的好身材，直接狂吸4千多名粉絲按讚朝聖，紛紛表示：「哇啊…太辣了！有人受不了」、「辣翻，我的偶像永遠不會變」、「好漂亮，美美的天仁」、「水噹噹，幸福的一樹。」陳天仁和一樹在去年爆出熱戀後，今年3月13日於社群發文分享結婚喜訊，「我們要結婚了，大家以後也請多多指教，我們今天去登記了！」並曬出兩人手指戴著鑽戒，對著鏡頭甜蜜燦笑的照片，超幸福氛圍直接溢出螢幕。