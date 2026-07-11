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▲巴威颱風逆時針旋轉的環流替台灣帶來西風、西北風，各地山區首當其衝。（圖／記者周淑萍攝）

雨量排行榜（7月9日0時至7月11日12時）

▲巴威颱風影響，今天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風（國際命名：Bavi）今（11）日白天最靠近台灣，雖然沒有登陸，但暴風圈籠罩台中以北，環流在「桃竹苗山區」降下超大豪雨，中央氣象署預報員賴欣國指出，今天中午在「新竹縣五峰鄉」出現87毫米的「時雨量」，鳥嘴山2天累積雨量已達421.5毫米。賴欣國說明，巴威颱風今天路徑主要是從北部外海通過，逆時針旋轉的環流替台灣帶來西風、西北風，「桃竹苗山區」首當其衝，其次是「北部山區、台中山區」，今天都有「超大豪雨」的出現，其中新竹五峰鄉87毫米的「時雨量」全台最高。時雨量就是「60分鐘雨量累積」，由於短時間內很大的雨勢，容易造成積淹水、土石流等災害，當時雨量超過40毫米時，就會特別強調「短延時強降雨」的影響，若時雨量超過80毫米，雨的感受就像瀑布一樣，猛烈的程度讓人感受到壓迫感和窒息感，可能發生很多災害如大範圍淹水、土石流等。1、新竹縣鳥嘴山421.5毫米2、雲林縣草嶺石壁349.5毫米3、苗栗縣拉庫斯343.5毫米4、宜蘭縣翠峰林道6K341.0毫米5、桃園市東眼山327.0毫米巴威颱風風力方面，賴欣國提及，目前觀測到較大陣風區域，包含蘭嶼14級、彭佳嶼12級，「基隆、梧棲、東吉島、新屋」10級；而大台北平地尚未出現10級以上強風，市區內陣風普遍落在8級左右。氣象署提醒，今天「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，雨勢表現會是「長時間持續的下」，其它地區也都有大雨或豪雨，直到晚上颱風逐漸遠離後，雨勢才會逐漸趨緩；台北市區、新北、基隆北海岸、宜蘭也都要注意10至11級的強陣風。