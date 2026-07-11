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巴威颱風侵襲台灣，行政院長卓榮泰、台北市長參選人沈伯洋等人到內湖視察，其中，在討論6月25日內湖淹水、市府水溝清淤作業時，議員參選人高嘉瑜詢問一位居民，「有看到他們清水溝嗎？」該居民回答「有，很常來」，該畫面引起網友討論。對此，高嘉瑜昨（10）日說明，問居民是否有看到清水溝，是一個很正常、也很必要的問題，基層民眾的第一手感受，本來就是了解防災工作最直接的方式；他強調，不管是中央還是地方做得好，他都會肯定，若還有不足，也會持續監督，因為市民要的不是政治口水，而是不要再淹第二次。高嘉瑜在臉書說明，9日陪同卓榮泰前往內湖、南港視察，就是希望確認6月25日豪雨淹水後，排水系統改善、防災整備是否真的落實，而他詢問居民是否有看到清水溝，這是一個很正常、也很必要的問題，基層民眾的第一手感受，本來就是了解防災工作最直接的方式，更何況該民眾他也非常熟悉。高嘉瑜指出，6月25日豪雨過後，他收到許多內湖、南港居民反映，有些地方水溝長滿雜草、甚至長出山蘇，質疑長時間沒有清淤；也有民眾反映是在淹水之後，才看到密集進行清水溝作業。高嘉瑜提到，6月25日豪雨造成內湖、南港大範圍淹水，是近年來最嚴重的一次事件。淹水原因可能包括短延時強降雨、排水容量、抽水站運作、側溝維護、瓶頸路段等多項因素，本來就應該全面檢討，而不是只用一句「都有清水溝」就結案。「我希望的是，這次巴威颱風來臨前，所有該清的水溝、該巡檢的抽水站、該完成的防汛整備，都能真正做到位！」高嘉瑜強調，只要對市民安全有幫助，不管是中央還是地方做得好，他都會肯定；如果還有不足，也會持續監督，因為市民要的不是政治口水，而是不要再淹第二次。