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巴拿馬國會議員短時間三度訪台

台巴雙邊關係持續深化

巴拿馬共和國國會議員暨農漁業事務委員會主席卡拉司吉亞（Orlando Carrasquilla）所率跨黨派國會議員來台訪問，外交部長林佳龍特別設午宴款待，表達我國政府的誠摯歡迎，並感謝訪團成員以實際行動支持台巴國會交流。 去年，台灣從巴拿馬進口的冷凍白蝦，大約有 8,500 萬美元，占台灣總進口量近四成。巴拿馬國會議員於數個月內三度籌組訪團來台，林佳龍表示歡迎，並指出訪團成員蘇尼加（Roberto Zúñiga）議員與杜格（Luis Duke）議員於2025年加入「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）並發表聲明駁斥中國錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議，以具體行動支持台灣並捍衛國際社會民主價值，我國深表感謝。林佳龍表示，巴拿馬運河是全球航運不可或缺的物流樞紐，而台灣在半導體、人工智慧與非紅供應鏈領域扮演國際領航角色，雙方具高度合作潛力，期待訪團成員返國後持續發揮影響力，支持雙方友好互動，我政府將秉持務實、開放與互惠原則，積極開展台巴雙邊友好關係。林佳龍指出，台灣人一年要吃掉五萬噸白蝦，加上這幾年健康減脂餐盛行，白蝦作為很好的蛋白質來源，需求也跟著增加。而台灣吃的白蝦當中，有很大一部分就來自巴拿馬共和國，大約有 8,500 萬美元，占台灣總進口量近四成。卡拉司吉亞議員表示，此行深刻感受到我國人民的熱情，以及台灣在經貿、科技、醫療等領域的發展成就，相關經驗值得巴拿馬借鏡，返國後將持續擴大友台力量，並敦促巴國行政部門正視台灣的重要性，進一步強化台巴雙邊關係。蘇尼加議員指出，台灣是巴拿馬第二大出口國，更是對巴拿馬直接投資最多的亞洲國家，兩國共享民主、自由與市場經濟等價值，且過去曾有淵遠流長的情誼，盼透過此次訪問為台巴友誼開啟新篇章。訪團議員於席間與我國進口海鮮及航運等企業代表就近年雙邊貿易及未來合作方向深入交換意見，並感謝台灣過去長年與巴拿馬在教育、農業等領域推動各項合作計畫，為巴國人民及國家發展帶來實質助益。與會各方均樂見兩國持續推動經貿合作、促進投資交流，並開展更廣泛互惠的合作關係。