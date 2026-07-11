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中颱巴威襲台，北北基桃10日停班停課，但因一早無風無雨，加上9日台指期夜盤開高，引發不少民眾批評，綠營也質疑停班停課標準。市議員侯漢廷則說，台北市長蔣萬安臉書寫的是「防颱整備日」，希望市民運用昨日，做好防颱準備，避免下班暴風雨，何錯之有？侯漢廷說，同樣是颱風停班停課，民進黨執政縣市可以，臺北市就不行？2023年杜蘇芮颱風時屏東縣長周春米，即使未達停班停課標準，仍以民眾安全為優先宣布停班停課，民進黨沒有人出來說「亂放假」。侯漢廷更舉台南市長黃偉哲，同樣也宣布停班停課，但白天未見風雨，民進黨也沒有人出來質疑放假正當性；當時黃偉哲說，如果颱風假放得早，會被說今天天氣明明不錯，為什麼要放假？如果放得晚，又會被說縣市長瞎了眼，雨下這麼大還要讓孩子冒著風雨去上課，「其實很多責任我們都擔不起」。因此，一整天內如果有任何時段，包括中午以後、下午，會下大雨、淹大水，或是造成民眾的不便及安全上的顧慮，都要考慮放假。侯漢廷更舉，2024年山陀兒颱風時，台南、高雄也停班停課，結果，輪到臺北市、輪到蔣萬安，就從民進黨立委、側翼到青鳥全面出動，扣帽子、貼標籤、洗版帶風向。侯漢廷說，到底是依照防災專業？還是依照政黨顏色？請先用同一套標準檢驗自己執政的縣市，不要永遠對自己寬容，對別人苛刻。民進黨凡事只看顏色、不問是非；自己執政就護航到底，換成在野就無限上綱。嘴巴喊著理性監督，結果是毫無原則的雙重標準。