美國德州1名13歲少年，近日在家中打電動時，因為住家突遭雷擊，電流沿著屋內電線傳導，最終經由桌上的金屬零件竄入他體內，少年頓感胸口緊繃，嚇得放聲尖叫，所幸並無大礙，但這起罕見意外著實讓一家人心有餘悸。
根據美媒《ABC13》報導，這起事件發生在本月7日，當天天氣不好，休士頓13歲少年斯庫里丁（Vlad Skuridin）坐在房間內，用電腦打電動，屋外雷雨交加，就在一道閃電擊中屋頂後，他突然聽見巨大的爆炸聲，接著感覺腹部彷彿遭電流衝擊一般，胸口也出現緊繃感，嚇得他立刻跳起來大聲求救，父親隨即要他躺下並報警求助。
經救護人員到場評估後，斯庫里丁不需要送醫治療，但胸口留下一處疑似電流造成的焦黑痕跡，事後母親還是決定帶他去醫院接受進一步醫療檢查，以防萬一。幾天後，康復的斯庫里丁在受訪時表示，雖然之前就聽說過雷雨天氣可能造成這種意外，但從未想過會發生在自己身上，「這機率就像百萬分之一。」
當地警方表示，閃電擊中住宅後，電流沿著屋內電力系統傳導，進而波及正在使用電腦的斯庫里丁。休士頓大學物理與電機工程專家貝林（Edgar Bering）指出，雷擊發生時，電流會透過建築物的電力系統流向地面，可能讓所有連接電源的設備都處於高壓狀態，提醒雷雨期間應避免直接觸碰插電中的電器，以降低風險。
他的父母還透露，雷擊除了造成閣樓起火以外，天然氣管線、水管及屋內牆面也都受損，保險公司到場勘查後研判，住宅疑似遭到2次雷擊，一次擊中屋頂，另一次則落在屋外的一棵樹木。
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經救護人員到場評估後，斯庫里丁不需要送醫治療，但胸口留下一處疑似電流造成的焦黑痕跡，事後母親還是決定帶他去醫院接受進一步醫療檢查，以防萬一。幾天後，康復的斯庫里丁在受訪時表示，雖然之前就聽說過雷雨天氣可能造成這種意外，但從未想過會發生在自己身上，「這機率就像百萬分之一。」
當地警方表示，閃電擊中住宅後，電流沿著屋內電力系統傳導，進而波及正在使用電腦的斯庫里丁。休士頓大學物理與電機工程專家貝林（Edgar Bering）指出，雷擊發生時，電流會透過建築物的電力系統流向地面，可能讓所有連接電源的設備都處於高壓狀態，提醒雷雨期間應避免直接觸碰插電中的電器，以降低風險。
他的父母還透露，雷擊除了造成閣樓起火以外，天然氣管線、水管及屋內牆面也都受損，保險公司到場勘查後研判，住宅疑似遭到2次雷擊，一次擊中屋頂，另一次則落在屋外的一棵樹木。