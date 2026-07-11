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▲太平車籠埔光隆營區滯洪池(圖／何欣純提供2026.7.11)

巴威颱風來勢洶洶，台中山區風雨持續增強！為防範暴雨致災，立法委員何欣純今(11)日偕同市議員張玉嬿、蔡耀頡前往太平光隆營區，南側滯洪池督軍防颱，親自檢查排水清疏狀況。何欣純表示，大雨來的又快又急，山區防災更是重中之重，她會持續緊盯進度，陪伴鄉親平安度過颱風天。何欣純指出，太平車籠埔地區過去每逢豪雨便飽受淹水之苦。為解決地方水患，她自2010年起持續協調國防部、台中市政府及地方相關單位，成功爭取軍方無償提供土地，逐步推動設置這座重要治水工程。該滯洪池於2017年完工，滯洪量達47,500立方公尺（約相當於25座國際標準游泳池），不僅有效改善周邊長年積淹水問題，平時也可供軍方訓練使用，成功兼顧國防需求與地方防洪安全。面對氣候變遷引發的短延時強降雨，何欣純強調，城市排水與滯洪能力必須持續檢討升級。強降雨一旦超過排水系統負荷，極易造成住宅淹水、車輛泡水，山區更有土石流及道路中斷的風險。因此，滯洪池、雨水下水道及區域排水等設施，平時就必須落實巡檢及清疏。何欣純呼籲，「防災不能等到颱風來了才臨時準備」，該清疏的渠道、該改善的斷點都必須提前到位，才能在豪雨來襲時真正發揮功能。她促請市府應全面盤點易淹水地區及防洪設施，提前補強城市的防汛韌性。最後，何欣純也提醒市民朋友，在陸上颱風警報尚未解除前，台中山區仍有劇烈降雨機會，請隨時留意中央氣象署及政府發布的防災資訊，非必要避免前往山區、海邊及封閉警戒區域。她對所有堅守第一線的防災與搶修人員表達感謝，並期盼這次颱風造成的影響能降到最低，全體市民鄉親都能平安度過。