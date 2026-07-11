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《奧萊報》最後指出，梅西如今依舊站在世界足壇巔峰，並非因為歲月停留，而是他從未停止進步。從訓練、飲食、恢復，到比賽中的節奏掌控，每一個細節都展現出這位阿根廷隊長對勝利的渴望。39歲的梅西仍在追逐世界盃衛冕夢，也希望為自己的國家隊生涯寫下最完美的句點，而這一切背後，靠的不只是天賦，更是數十年如一日的努力與自律。

本屆2026世界盃39歲的梅西（Lionel Messi）證明自己依舊站在世界足壇最頂端，他不僅率領阿根廷闖進8強，個人更繳出8顆進球的驚人成績。阿根廷媒體《奧萊報》近日特別撰文，揭露這位世界球王能在職業生涯晚期依舊維持巔峰狀態的關鍵，直言這一切並非天賦使然，而是用嚴格飲食控管以及休賽季魔鬼特訓兩大嚴苛訓練，不斷調整身體狀態所累積出的成果。許多偉大的球星在年近40歲時難逃體能下滑的命運，但梅西卻徹底打破了科學常理。根據國家隊營養師透露的數據，2022年卡達世界盃時，35歲的梅西最高時速為29.38公里。科學團隊原本推估，39歲的梅西本屆賽事最高時速應落在 28.3 至 29.09 公里之間。然而令人難以置信的是，梅西本屆世界盃迄今記錄到的最高時速竟然飆到30.9公里，比卡達奪冠時期上升了5%。營養師直言：「這絕非魔法，而是他在體能、營養、身體恢復、水分補充與科學負荷管理上持之以恆的成果。除了與生俱來的技術，敬業與自律才是關鍵。」《奧萊報》指出，梅西能在39歲傲視群雄，歸功於頂尖專業團隊的協助與一套長達數年的身體改造計畫。：早在2014年世界盃後，梅西便諮詢了運動營養學專家，徹底改革飲食習慣。這項改變成功重塑他的體格，在減重數公斤的同時增加了肌肉量，也大幅減少了職業生涯早期長期困擾他的肌肉傷病。：當意識到即將迎來生涯第6次世界盃時，梅西不想在國家隊裡只掛個隊長虛名，而是要成為阿根廷衝擊衛冕的重要戰力。2026年初，他與國家隊好友德保羅（Rodrigo De Paul）秘密開啟了一項嚴苛的體能建設計畫，在邁阿密國際隊的常規訓練外，自費聘請專家指導專項特訓，將體能指標推回巔峰。除了肉體上的淬鍊，梅西更展現了合理分配體能的踢球智慧。技術分析顯示，梅西多年來的盤帶速度幾乎沒變，但他將單場嘗試盤帶的次數減少了一半，過去單場約20次。他不再頻繁無謂地奔跑，而是審時度勢、選擇最致命的時機發力，也就是許多球迷在社群媒體調侃「散步一下就進球」的原因。在先前對陣埃及的關鍵戰役中，梅西便充分展現了對局勢的深刻洞察。他賽後輕描淡寫地解釋：「中路很難打，對手在那裡堆積了重兵、增加了一名中場，很難在防線間隙找到空檔。因為中路區域過於擁擠，所以我嘗試去邊路尋找空間。」這一次智慧的戰術位移，成功為隊友羅梅羅（Cristian Romero）創造出進球機會，順利幫助阿根廷晉級。