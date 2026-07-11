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今日18時至24時各級列車行駛情況：

西部幹線

東部幹線（樹林=花蓮=台東間）

南迴線（新左營=台東間）

支線

觀光列車

巴威颱風籠罩，中央氣象署預估明天清晨將脫離暴風圈，而今（11）晚台鐵營運情況，自18時至24時西部、東部幹線對號列車全面停駛。台鐵公司表示，今日18時起至24時前，南迴線各級列車正常行駛；彰化=潮州、花蓮=台東及沙崙線區間（快）車正常行駛；北湖=彰化間、六家線區間（快）車機動行駛對號列車：全面停駛。非對號列車：基隆=北湖停駛，北湖=彰化間視風雨狀況機動行駛，彰化=潮州間正常行駛。對號列車：全面停駛。非對號列車：樹林=花蓮間停駛，花蓮=台東間正常行駛。對號列車：正常行駛。非對號列車：3028次台東=潮州間停駛，其餘正常行駛。沙崙線正常行駛、六家線視風雨狀況機動行駛，其餘支線均停駛。藍皮解憂號、海風號、山嵐號、鳴日號、鳴日廚房、1次及2次環島之星停駛。台鐵說明，自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。最新運行資訊可洽台鐵公司官方網站、台鐵公司24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。或各就近車站。