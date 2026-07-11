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洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平今（11）日原定先發登板對決亞利桑那響尾蛇，卻因左膝發炎臨時取消投球任務，改以指定打擊單刀出賽。雖然他首局首打席就轟出本季第21轟，但道奇被迫啟用牛棚日，最終道奇以2：9慘敗給響尾蛇。賽後大谷自責表示，因自己的緣故把重擔推給牛棚，真的感到非常抱歉。大谷翔平原本不僅預定在此役先發主投，更已獲得球迷高票支持，確定將連續6年、第6度入選全明星賽。然而，球團在當地時間下午1點緊急發布聲明：「由於左膝持續發炎，大谷將取消今晚的先發登板。週末明星賽也退出，並在對戰響尾蛇的系列賽結束後，為了以最佳狀態迎接下半季，將接受膝蓋治療。」賽後，大谷翔平親自接受媒體採訪說明傷情：「相較於打擊，投球對膝蓋造成的負荷確實比較大。（左膝不適）一直是反覆發作的狀況。必須改善的地方還是得去處理。」由於臨時取消先發，道奇隊被迫採用「牛棚日（Bullpen Day）」應戰，代班先發的赫特（Kyle Hurt）等4名投手連續失分，導致球隊大敗。對此，大谷自責地表示：「因為我的緣故把重擔推給了牛棚，真的感到非常抱歉。」針對大谷臨時取消先發的決策，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前記者會上解釋：「我們在昨天早上就知道他無法投球了。在醫療團隊與翔平本人討論後認為，他至今為止都把膝蓋的狀況管理得非常好。既然現在有機會能先發制人，抽除膝蓋的積水並進行必要的處置，我們決定連同全明星賽的休息時間在內，讓他好好處理這個問題。」羅伯斯進一步透露了傷病的細節。大谷其實在6月12日對戰海盜的比賽中，就曾因左膝發炎而提前退場。當時他僅休戰1場就火速歸隊，並持續穩定出賽至今。「（左膝）確實還有一點點腫脹，」羅伯斯說：「但正如大家所見，他的揮棒依然充滿力量，打擊表現幾乎沒有受到影響。我們有刻意限制他的盜壘次數，他本人的感覺也很不錯。這次的決定是基於『與其等傷勢惡化，不如趁現在有機會提早處理，避免造成更大的負擔』的考量。」據悉，大谷翔平將在上半季最終戰（7月13日）接受治療，並預計在下半季開幕戰、即18日作客紐約洋基隊的比賽中，以健康的姿態重返賽場。