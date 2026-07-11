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原定今（11）日晚間在台北市中山堂舉行的第28屆台北電影節頒獎典禮，受到巴威颱風逼近影響，主辦單位昨晚宣布，為顧及所有入圍者、工作人員及觀眾安全，典禮將順延一天，改至7月12日晚間於原場地、原時段舉行。這也是台北電影獎自創辦以來，首度因颱風宣布延期，寫下北影28年來首例。巴威颱風來勢洶洶，中央氣象署陸續發布海上、陸上颱風警報，北台灣也預估將出現強風豪雨。台北電影節原定今晚舉辦頒獎典禮，在審慎評估天候及交通安全後，宣布典禮順延一天，所有流程維持不變，將於7月12日晚間在台北市中山堂舉行。消息一出，也讓不少影迷直呼可惜，原本今晚將揭曉最佳劇情長片、最佳男女主角等大獎，如今全數延至明晚公布。回顧台灣大型娛樂頒獎典禮歷史，過去即使遇上颱風攪局，多數仍選擇照常舉行，或僅調整星光大道、戶外活動等流程，例如金馬獎過去曾碰上冬颱南瑪都，但並未因此延期。反倒是近年曾因疫情調整時程，包括2003年第14屆金曲獎因SARS疫情延期，以及2021年第32屆金曲獎因COVID-19本土疫情爆發延後舉辦。不過，此次北影因颱風直接宣布頒獎典禮延期，仍創下北影創辦以來首次紀錄。而根據北影公布的入圍名單，最佳男主角入圍人選分別為《大濛》柯煒林、《死亡賭局》洪瑜鴻（春風）、《泥娃娃》楊祐寧、《深度安靜》張孝全、《雙囍》劉冠廷。最佳女主角入圍者則是《大濛》方郁婷、《左撇子女孩》馬士媛、《丟包阿公到我家》安潔兒．艾奎諾、《恨女的逆襲》林怡婷、《雙囍》余香凝。本屆電影《大濛》今年獲得13項提名，有望成為最大贏家，緊追在後的則是國片《雙囍》，入圍10項同樣很出色。