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▲巴威颱風雨炸苗栗，台3線132k卓蘭大湖段路樹土石崩落路面，道路無法通行（圖／苗栗縣政府提供）

▲巴威颱風雨炸苗栗，台3線132k卓蘭大湖段路樹土石崩落路面，道路無法通行（圖／苗栗縣政府提供）

巴威颱風挾帶驚人豪雨狂炸苗栗山區，不少路段陸續傳出道路災情。苗栗縣府表示，省道台3線132公里處即苗栗縣大湖鄉大寮村路段，11日近午時分發生邊坡坍方土石及傾倒路樹覆蓋路面，影響行車安全。另，截至11日上午十點，苗栗縣總共撤離268人，包含南庄鄉113人，獅潭鄉25人，泰安鄉130人。苗縣政府表示，省道台3線132公里處即苗栗縣大湖鄉大寮村路段，11日近午時分發生邊坡坍方土石及傾倒路樹覆蓋路面，影響行車安全。苗縣政府提到，苗栗縣巴威颱風災害應變中心據報後，基於行車安全考量，已請警方、消防及交通工務處等相關單位先行封閉，並設立警告標示，並同時通報公路局工務單位，目前工務段已派廠商及機具至現場搶修。苗縣政府也說，封閉期間呼籲往來大湖、卓蘭間用路人，繞道行駛，以確保自身安全，道路搶通後將另行公告。另，截至11日上午十點，苗栗縣總共撤離268人，包含南庄鄉113人，獅潭鄉25人，泰安鄉130人，巴威颱風挾帶的風雨持續發威，不可輕忽。