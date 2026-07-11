巴威颱風影響持續，今（11）日全台共有20縣市停班停課，不少民眾關心「停班停課百貨有開嗎」、「好市多有營業嗎」、「全聯、IKEA、Costco正常營業嗎」，以及麥當勞、星巴克、電影院是否照常服務。《NOWNEWS今日新聞》整理7月11日（六）全台百貨、量販店、超市、速食餐飲及影城最新營業資訊，方便民眾一次掌握。
🟡百貨公司、購物中心
🕛中午12時起營業
◼︎遠東百貨：高雄大遠百、遠百花蓮
◼︎Global Mall（環球購物中心）：南部2店（新左營車站、屏東市）
◼︎夢時代：統一時代百貨高雄店
◼︎漢神系列：高雄漢神百貨（12:00-22:00）、高雄漢神巨蛋（12:00-22:30）、台中漢神洲際購物中心（12:00-22:30）
◼︎義享時尚廣場
🕛正常營業（含中午時段）：
◼︎新光三越：嘉義垂楊店、台南中山店、台南新天地、高雄三多店、高雄左營店、SKM Park Outlets、台南小北門店
◼︎遠東百貨：台南大遠百
◼︎南紡購物中心
◼︎MITSUI OUTLET PARK 台南
🟡量販、超市、零售
◼︎全聯福利中心／大全聯：全台正常營業，但「小時達」外送視區域暫停。
◼︎好市多（Costco）：全台正常營業。
◼︎萬家福量販、樂家康超市：正常營業，外送服務「家速配」視區域暫停。
◼︎愛買量販：巨城店暫停營業、花蓮店中午12時起營業，其餘分店正常營業。
◼︎IKEA：台中店、桃園店、嘉義城市店正常營業。
高雄店（14:00-22:00）、新莊店（12:00-22:00）、新店店／內湖店（13:30-22:00）、台北城市店（14:00-22:00）。
◼︎美廉社：苗栗（含）以南門市維持正常營業；新竹以北及宜蘭地區門市預計於下午3點起才恢復營業。
◼︎蝦皮店到店：僅「智取門市」正常營業（一般門市暫停營業）。
🟡速食、餐飲、咖啡廳
◼︎麥當勞、必勝客、肯德基、達美樂、拿坡里、漢堡王、摩斯漢堡：
各門市視天候機動調整營業時間，建議前往前致電確認，但上述品牌於停班停課區域均暫停外送服務。
◼︎德克士（Dicos）各門市預定營業時間：
三重正義北門市｜10:00-22:00
永和中正門市｜11:00-21:00
蘆洲長安門市｜15:00-21:00
台北小巨蛋門市｜店休
中壢中山門市｜14:00-21:00
新莊復興門市｜15:00-21:00
台北馬偕門市｜15:00-21:00
板橋新埔門市｜11:00-21:00
台北重慶南門市｜店休
內湖成功門市｜12:00-18:00
台北台大門市｜店休
新店中正門市｜11:00-19:00
◼︎星巴克：各單店根據天候及人力機動調整營業時間，建議使用門市查詢功能 ，掌握門市電話並致電確認。
🟡電影院
◼︎威秀影城：台南、高雄影城於中午12時後的場次照常（12:00前場次取消）；北部及中部據點則暫停營業。
◼︎秀泰影城：台東秀泰正常營業。
◼︎新光影城：僅台南西門正常營業，其餘分店暫停營業。
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🕛中午12時起營業
◼︎遠東百貨：高雄大遠百、遠百花蓮
◼︎Global Mall（環球購物中心）：南部2店（新左營車站、屏東市）
◼︎夢時代：統一時代百貨高雄店
◼︎漢神系列：高雄漢神百貨（12:00-22:00）、高雄漢神巨蛋（12:00-22:30）、台中漢神洲際購物中心（12:00-22:30）
◼︎義享時尚廣場
◼︎新光三越：嘉義垂楊店、台南中山店、台南新天地、高雄三多店、高雄左營店、SKM Park Outlets、台南小北門店
◼︎遠東百貨：台南大遠百
◼︎南紡購物中心
◼︎MITSUI OUTLET PARK 台南
🟡量販、超市、零售
◼︎全聯福利中心／大全聯：全台正常營業，但「小時達」外送視區域暫停。
◼︎好市多（Costco）：全台正常營業。
◼︎萬家福量販、樂家康超市：正常營業，外送服務「家速配」視區域暫停。
◼︎IKEA：台中店、桃園店、嘉義城市店正常營業。
高雄店（14:00-22:00）、新莊店（12:00-22:00）、新店店／內湖店（13:30-22:00）、台北城市店（14:00-22:00）。
◼︎美廉社：苗栗（含）以南門市維持正常營業；新竹以北及宜蘭地區門市預計於下午3點起才恢復營業。
◼︎蝦皮店到店：僅「智取門市」正常營業（一般門市暫停營業）。
🟡速食、餐飲、咖啡廳
◼︎麥當勞、必勝客、肯德基、達美樂、拿坡里、漢堡王、摩斯漢堡：
各門市視天候機動調整營業時間，建議前往前致電確認，但上述品牌於停班停課區域均暫停外送服務。
三重正義北門市｜10:00-22:00
永和中正門市｜11:00-21:00
蘆洲長安門市｜15:00-21:00
台北小巨蛋門市｜店休
中壢中山門市｜14:00-21:00
新莊復興門市｜15:00-21:00
台北馬偕門市｜15:00-21:00
板橋新埔門市｜11:00-21:00
台北重慶南門市｜店休
內湖成功門市｜12:00-18:00
台北台大門市｜店休
新店中正門市｜11:00-19:00
◼︎星巴克：各單店根據天候及人力機動調整營業時間，建議使用門市查詢功能 ，掌握門市電話並致電確認。
🟡電影院
◼︎威秀影城：台南、高雄影城於中午12時後的場次照常（12:00前場次取消）；北部及中部據點則暫停營業。
◼︎秀泰影城：台東秀泰正常營業。
◼︎新光影城：僅台南西門正常營業，其餘分店暫停營業。
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