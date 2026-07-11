巴威颱風影響持續，今（11）日全台共有20縣市停班停課，不少民眾關心「停班停課百貨有開嗎」、「好市多有營業嗎」、「全聯、IKEA、Costco正常營業嗎」，以及麥當勞、星巴克、電影院是否照常服務。《NOWNEWS今日新聞》整理7月11日（六）全台百貨、量販店、超市、速食餐飲及影城最新營業資訊，方便民眾一次掌握。

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🟡百貨公司、購物中心

🕛中午12時起營業

◼︎遠東百貨：高雄大遠百、遠百花蓮

◼︎Global Mall（環球購物中心）：南部2店（新左營車站、屏東市）

◼︎夢時代：統一時代百貨高雄店

◼︎漢神系列：高雄漢神百貨（12:00-22:00）、高雄漢神巨蛋（12:00-22:30）、台中漢神洲際購物中心（12:00-22:30）

◼︎義享時尚廣場

▲台中漢神洲際購物中心7月11日營業時間為中午12時至晚間22時30分。（圖／資料照）
▲台中漢神洲際購物中心7月11日營業時間為中午12時至晚間22時30分。（圖／資料照）
🕛正常營業（含中午時段）：

◼︎新光三越：嘉義垂楊店、台南中山店、台南新天地、高雄三多店、高雄左營店、SKM Park Outlets、台南小北門店

◼︎遠東百貨：台南大遠百

◼︎南紡購物中心

◼︎MITSUI OUTLET PARK 台南

🟡量販、超市、零售

◼︎全聯福利中心／大全聯：全台正常營業，但「小時達」外送視區域暫停。

◼︎好市多（Costco）：全台正常營業。

◼︎萬家福量販、樂家康超市：正常營業，外送服務「家速配」視區域暫停。

▲萬家福量販、樂家康超市7月11日正常營業，外送服務「家速配」視區域暫停。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲萬家福量販、樂家康超市7月11日正常營業，外送服務「家速配」視區域暫停。（圖／記者鍾怡婷攝）
◼︎愛買量販：巨城店暫停營業、花蓮店中午12時起營業，其餘分店正常營業。

◼︎IKEA：台中店、桃園店、嘉義城市店正常營業。

高雄店（14:00-22:00）、新莊店（12:00-22:00）、新店店／內湖店（13:30-22:00）、台北城市店（14:00-22:00）。

◼︎美廉社：苗栗（含）以南門市維持正常營業；新竹以北及宜蘭地區門市預計於下午3點起才恢復營業。

◼︎蝦皮店到店：僅「智取門市」正常營業（一般門市暫停營業）。

🟡速食、餐飲、咖啡廳

◼︎麥當勞、必勝客、肯德基、達美樂、拿坡里、漢堡王、摩斯漢堡：

各門市視天候機動調整營業時間，建議前往前致電確認，但上述品牌於停班停課區域均暫停外送服務。

▲肯德基發布官方公告，表示停班停課地區暫停外送服務。（圖／取自KFC臉書粉專）
▲肯德基發布官方公告，表示停班停課地區暫停外送服務。（圖／取自KFC臉書粉專）
◼︎德克士（Dicos）各門市預定營業時間：

三重正義北門市｜10:00-22:00

永和中正門市｜11:00-21:00

蘆洲長安門市｜15:00-21:00

台北小巨蛋門市｜店休

中壢中山門市｜14:00-21:00

新莊復興門市｜15:00-21:00

台北馬偕門市｜15:00-21:00

板橋新埔門市｜11:00-21:00

台北重慶南門市｜店休

內湖成功門市｜12:00-18:00

台北台大門市｜店休

新店中正門市｜11:00-19:00

◼︎星巴克：各單店根據天候及人力機動調整營業時間，建議使用門市查詢功能 ，掌握門市電話並致電確認。

🟡電影院

◼︎威秀影城：台南、高雄影城於中午12時後的場次照常（12:00前場次取消）；北部及中部據點則暫停營業。

◼︎秀泰影城：台東秀泰正常營業。

◼︎新光影城：僅台南西門正常營業，其餘分店暫停營業。

▲台南、高雄威秀影城於中午12時後的場次照常。（圖／摘自威秀影城官網）
▲台南、高雄威秀影城於中午12時後的場次照常。（圖／摘自威秀影城官網）

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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...