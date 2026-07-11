我是廣告 請繼續往下閱讀

巴威颱風今(11)日正式觸陸，暴風圈侵襲中台灣，台中市政府昨晚宣布今(11)日全市停止上班上課。隨著上午風雨逐漸轉劇，台中市各大百貨公司與大型購物中心，包括新光三越、大遠百、中友百貨等，今清晨陸續發布「全日暫停營業」公告。然而，漢神洲際百貨則一枝獨秀，宣布僅延後至中午12時營業。此舉隨即引發網路社群激烈論戰，更遭大批專櫃人員與協力廠商質疑罔顧員工生命安全。昨(10)日晚間，因颱風初期風雨尚不明顯，台中各百貨除新光三越台中店、勤美誠品、新時代遠雄配合市府政策於晚間6時提前閉店外，其餘商場皆維持正常營運。然而，今上午隨著颱風中心逼近，台中地區風雨明顯轉強。為確保顧客與員工之防颱安全，各大百貨集團清晨陸續做出「全面停業一天」的果斷決策。目前宣布今暫停營業的台中地區商場與娛樂設施包括：新光三越台中店、台中大遠百、中友百貨、廣三SOGO、三井台中港Outlet、三井東區LaLaport、勤美誠品綠園道、誠品生活480、老虎城（Tiger City）、麗寶Outlet Mall、秀泰生活、iFG遠雄廣場在一片暫停營業中，唯獨漢神洲際百貨維持營業，宣布今日營業時間調整為中午12時至晚間10時。面對外界對於防颱防線缺口的質疑，漢神洲際百貨官方隨即發表聲明回應：本公司特別聘請並參酌專業氣象顧問之天候觀測及數據評估，在審慎討論並考量顧客與同仁安全後，決定將今日營業時間延後一小時，於中午12時開始營業。儘管資方強調有科學數據背書，但仍無法平息基層員工的怒火。各大社群平台湧現大量專櫃人員與廠商的抱怨。不願具名的櫃姐表示，市府已宣布停班停課，代表通勤具有高度危險性，其他百貨皆在今日展現企業良心配合防疫防颱，唯獨漢神洲際堅持開門，無異於要求員工冒著風雨與生命危險上工。