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▲郭書瑤曾在FB分享家裡屋頂被蘇迪勒颱風吹垮的照片，驚悚畫面嚇呆眾人。（圖／翻攝自郭書瑤 瑤瑤FB）

巴威颱風在今（11）日最靠近台灣，導致多區域出現強風暴雨，陸續出現災情。而據悉在10年前的中度颱風蘇迪勒侵台時，女星郭書瑤家中的浴室、廚房屋頂曾被颱風吹垮，她拍下認證照後嚇到驚呼：「感覺是鬼屋的場景。」不料這驚悚畫面卻讓大批粉絲歪樓笑說：「蘇迪勒颱風也好色。」2015年中颱蘇迪勒襲台時，郭書瑤曾在社群PO出自己家的災情，家中的浴室、廚房的天花板竟然都被吹壞，讓她驚訝直呼是「史上頭一遭」，無奈表示：「室內被吹垮也太妙了，我家漏風？！該請專業人員來檢查檢查了。」還驚魂未定的說：「這照片感覺是種鬼屋的場景來著～」郭書瑤家中驚傳災情，也讓粉絲都超擔心，紛紛關心她表示：「這屋頂是怎麼構建的，竟然還會被吹垮，要趕快固定好，以免下次更危險，瑤瑤人沒事就好。」還有人歪樓笑說：「沒想到蘇迪勒颱風也好色，想偷看瑤瑤洗澡…」而郭書瑤也拍下了家中的場景，只見上方屋頂整個被吹起，歪歪斜斜的在牆壁上方，看起來十分危險。據悉，蘇迪勒颱風在當時帶來破紀錄的強風豪雨，引發嚴重災情，是近年對臺灣影響最劇烈的颱風之一，從郭書瑤的照片中，就可看出颱風的威力。