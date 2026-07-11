颱風巴威今（11）日上午開始對台灣產生劇烈影響，尤其台中以北縣市更能感受到明顯強風豪雨。此外，台東縣更成為今（11）日台灣本島唯一未停班停課的縣市。對此，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則解釋，這一次「護國神山」反過頭來幫助花東地區擋下風雨，更曬出累積雨量圖，顯示雨區直接被中央山脈「一刀切」。
這次護國神山換守護花東！豪雨全倒西半部
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「這次，中央山脈再次展現驚人的地形效應，保護了花東地區。」由於巴威路徑偏北，強風與豐沛水氣主要集中在西半部及山區，花東因位於背風面，大部分時間風雨相對和緩，部分地區甚至幾乎沒有降雨。
台灣颱風論壇也分享累積雨量圖，能明顯看出「雨區幾乎沿著中央山脈被『一刀切』成兩個世界，一邊豪雨不斷，一邊雨量明顯偏少甚至吹起焚風。」
中央山脈名不虛傳！巴威持續北偏降低災情
此外，台灣颱風論壇補充，這次雨量分布充分展現台灣地形對降雨分布的巨大影響，也再次證明中央山脈對颱風降雨有明顯阻擋效果，「台灣因為地形複雜，颱風對各地造成的風雨大小，關鍵還是在於它從哪裡經過，差一點就會差很多。」
至於巴威後續發展，粉專表示，雖然巴威擁有廣大的風場與龐大環流，仍讓西半部出現強風豪雨，但所幸路徑最終偏北，加上靠近台灣過程中超乎預期大幅減弱，沒有直接承受最強核心侵襲，因此最極端風雨發生的機率降低許多，「接下來就看下半天巴威怎麼掠過台灣囉！」
7月11日累積雨量排行前20名（中央氣象署統計）
● 487.5 mm 新竹縣白蘭
● 468.0 mm 新竹縣鳥嘴山
● 454.5 mm 新竹縣鳥嘴山
● 452.5 mm 苗栗縣拉庫斯
● 419.5 mm 苗栗縣鳳美
● 417.5 mm 新竹縣桃改五峰分場
● 410.0 mm 雲林縣草嶺石壁
● 393.0 mm 新竹縣清泉
● 389.0 mm 新竹縣玉峰
● 386.0 mm 新竹縣石鹿
● 379.5 mm 苗栗縣八卦
● 379.0 mm 苗栗縣橫龍山
● 359.5 mm 新竹縣錦屏國小
● 357.0 mm 新竹縣大坪苗圃
● 355.0 mm 新竹縣樂山林道6k
● 347.5 mm 苗栗縣觀霧分站
● 338.0 mm 苗栗縣南礦
● 338.0 mm 新竹縣梅花
● 332.0 mm 新竹縣雪霸
● 331.0 mm 新竹縣太閣南
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臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「這次，中央山脈再次展現驚人的地形效應，保護了花東地區。」由於巴威路徑偏北，強風與豐沛水氣主要集中在西半部及山區，花東因位於背風面，大部分時間風雨相對和緩，部分地區甚至幾乎沒有降雨。
台灣颱風論壇也分享累積雨量圖，能明顯看出「雨區幾乎沿著中央山脈被『一刀切』成兩個世界，一邊豪雨不斷，一邊雨量明顯偏少甚至吹起焚風。」
此外，台灣颱風論壇補充，這次雨量分布充分展現台灣地形對降雨分布的巨大影響，也再次證明中央山脈對颱風降雨有明顯阻擋效果，「台灣因為地形複雜，颱風對各地造成的風雨大小，關鍵還是在於它從哪裡經過，差一點就會差很多。」
至於巴威後續發展，粉專表示，雖然巴威擁有廣大的風場與龐大環流，仍讓西半部出現強風豪雨，但所幸路徑最終偏北，加上靠近台灣過程中超乎預期大幅減弱，沒有直接承受最強核心侵襲，因此最極端風雨發生的機率降低許多，「接下來就看下半天巴威怎麼掠過台灣囉！」
7月11日累積雨量排行前20名（中央氣象署統計）
● 487.5 mm 新竹縣白蘭
● 468.0 mm 新竹縣鳥嘴山
● 454.5 mm 新竹縣鳥嘴山
● 452.5 mm 苗栗縣拉庫斯
● 419.5 mm 苗栗縣鳳美
● 417.5 mm 新竹縣桃改五峰分場
● 410.0 mm 雲林縣草嶺石壁
● 393.0 mm 新竹縣清泉
● 389.0 mm 新竹縣玉峰
● 386.0 mm 新竹縣石鹿
● 379.5 mm 苗栗縣八卦
● 379.0 mm 苗栗縣橫龍山
● 359.5 mm 新竹縣錦屏國小
● 357.0 mm 新竹縣大坪苗圃
● 355.0 mm 新竹縣樂山林道6k
● 347.5 mm 苗栗縣觀霧分站
● 338.0 mm 苗栗縣南礦
● 338.0 mm 新竹縣梅花
● 332.0 mm 新竹縣雪霸
● 331.0 mm 新竹縣太閣南
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