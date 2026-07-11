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全球科技巨頭AI軍備競賽持續升溫，在微軟、Google、亞馬遜陸續擴大AI基礎建設後，Meta也加速推動自研AI晶片布局。根據《路透》引述Meta內部備忘錄報導，公司計畫自今年9月起量產代號「Iris」的新一代AI晶片，並率先導入Facebook、Instagram等平台，負責AI模型訓練與推論工作。報導指出，Iris近期完成為期6周的漏洞與穩定性測試，期間未發現重大問題，因此順利進入量產階段，也象徵Meta歷時超過5年的AI晶片自主化計畫，正式邁入新的里程碑。Iris屬於Meta第四代「Meta Training and Inference Accelerator（MTIA）」計畫，也是Meta降低對外部AI晶片依賴的重要產品。根據《路透》報導，Meta此次採取自行設計、由博通（Broadcom）協助開發，再交由台積電負責代工生產的合作模式，希望藉由客製化ASIC晶片提升AI運算效率，同時降低龐大的GPU採購成本。雖然Meta並未對相關消息發表評論，但市場普遍認為，Iris量產代表Meta內部晶片研發能力已逐漸成熟，也正式加入大型科技公司自研AI晶片的競賽。儘管Meta積極推動晶片自主化，但短期內仍不會完全取代輝達（NVIDIA）與超微（AMD）的GPU。內部文件指出，Iris主要定位為現有GPU運算資源的補充，而非全面替代。Meta坦言，大型AI資料中心每次導入最新GPU，不僅採購成本高昂，部署流程也相當複雜且耗時，因此透過自研ASIC晶片分擔部分AI訓練與推論工作，可有效提升整體運算效率並降低建置成本。市場分析認為，Meta的策略並非「捨棄GPU」，而是建立GPU與ASIC並行的混合架構，逐步降低對外部供應商的依賴。配合Iris投入量產，Meta也同步加快AI基礎設施建設。根據內部規劃，Meta今年預計部署約7GW（Gigawatts）的AI運算能力，其中上半年已新增約1GW，下半年將再增加約5.5GW，並規劃於2027年前將總算力提升至14GW，約為目前規模的兩倍。若以用電規模估算，1GW約可供應80萬戶家庭用電，可見Meta未來數年投入AI資料中心建設的規模相當龐大。除了Meta之外，Google、微軟及亞馬遜等科技巨頭近年也持續發展自研AI晶片，全球AI競爭已逐漸從單純採購GPU，延伸至ASIC、HBM高頻寬記憶體、光通訊、先進封裝與先進製程等完整供應鏈。市場人士指出，Meta今年3月已公開多款AI處理器，並規劃至2027年前維持約每六個月推出一代新晶片，更新速度明顯加快。另一方面，隨著全球AI資料中心快速擴建，記憶體、HBM、高速儲存及光通訊設備需求同步攀升。摩根士丹利分析認為，半導體價格上漲速度已超出市場預期，「晶片通膨（Chip Inflation）」正逐漸成為AI時代的重要產業議題。隨著Meta加速推進Iris量產，也代表大型科技公司正從「採購AI晶片」邁向「自主設計AI晶片」的新階段，未來可望持續帶動台積電、博通及相關AI供應鏈的成長動能。