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近期台股震盪加劇，市場操作難度提高，不少投資人將目光轉向新股申購，希望透過抽籤機會賺取上市價差。根據證券交易所資料，下周共有長興（1717）、華通（2313）及大鵬科（7689）3檔股票開放申購，其中網通廠大鵬科因承銷價與興櫃交易價格落差較大，成為市場關注焦點。大鵬科此次初上市公開申購期間為7月16日至20日，公開承銷張數共1,588張，每股承銷價格為188元。若以目前興櫃成交價約247元計算，投資人若幸運抽中1張，價差約可達5.9萬元，潛在報酬率超過30%，成為本波3檔抽籤股中獲利空間最高的標的。長興此次辦理現金增資公開申購，每股承銷價50元，申購期間為7月13日至15日。以7月9日收盤價73.8元估算，若成功抽中1張，價差約2.38萬元，潛在報酬率約47%，為本次申購標的中報酬率表現最亮眼的股票。