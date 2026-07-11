歐洲近期接連被熱浪侵襲，受持續高溫與降雨不足影響，英國有自來水公司罕見宣布「水管禁令」，從本週六起（11日）禁止用戶使用水管大範圍澆灌植物、洗車、給泳池和兒童戲水池注水，但人們仍然可以使用灑水壺，為水果、蔬菜和花園簡單澆水。
綜合《BBC》等英媒報導，安格利亞水務公司（Anglian Water）在當地週五宣布這項臨時禁令，英格蘭地區約500萬用戶受到影響，禁止民眾使用水管澆灌花園、洗車、清洗庭院及充氣游泳池等非必要用途，若違反規定，最高可處1000英鎊罰款，而這也是該公司近10年來，首度對轄區祭出這項限制措施。
該公司策略資產規劃部門主任達奇（Geoff Darch）坦言，實施臨時禁令是一個「非常艱難的決定」，但今年異常炎熱乾燥，才7月中上旬，就已進入今夏第3波熱浪，為了確保全體用戶都有水可用，不得不實施限制，以維持供水穩定、降低乾旱風險。
報導提到，當地春季乾旱加上破紀錄的高溫，導致用水需求異常高，但區域內許多河流的水位明顯異常，水庫的蓄水量也低於以往正常水準。
除了安格利亞水務公司，還有其它相關企業也陸續實施類似禁令，比如負責英格蘭東南部的南方水務公司（Southern Water），以及主要為劍橋郡和其周邊地區供水的劍橋水務公司（Cambridge Water），用戶皆已接獲通知；而東南水務公司（South East Water）則早在本月3日就實施限水。
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該公司策略資產規劃部門主任達奇（Geoff Darch）坦言，實施臨時禁令是一個「非常艱難的決定」，但今年異常炎熱乾燥，才7月中上旬，就已進入今夏第3波熱浪，為了確保全體用戶都有水可用，不得不實施限制，以維持供水穩定、降低乾旱風險。
報導提到，當地春季乾旱加上破紀錄的高溫，導致用水需求異常高，但區域內許多河流的水位明顯異常，水庫的蓄水量也低於以往正常水準。
除了安格利亞水務公司，還有其它相關企業也陸續實施類似禁令，比如負責英格蘭東南部的南方水務公司（Southern Water），以及主要為劍橋郡和其周邊地區供水的劍橋水務公司（Cambridge Water），用戶皆已接獲通知；而東南水務公司（South East Water）則早在本月3日就實施限水。