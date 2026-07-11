巴威颱風來襲，不少民眾待在家中躲風雨，一名執業8年的律師也因為躲颱風，在Threads上開放網友提問，問題不限，都會回覆。沒想到民眾完全不放過這個機會，從法律問題一路歪樓到動漫、電影、感情與時空旅行，律師也幾乎有問必答，吸引超過150萬人瀏覽，笑稱：「害我笑到離不開留言區。」
霍爾城堡算動產嗎？留言區瞬間歪樓
律師原本只是想在颱風天和網友互動，留言區卻很快變成大型腦洞問答現場。有人一本正經提問：「律師你好，請問霍爾的移動城堡算動產還是不動產？」律師認真回覆「等同房車」，還有人接著提問：「借物少女算是偷竊嗎？」笑翻一票人。
也有人拿巴威颱風開玩笑，提問：「站在騎樓，巴威一直吹我，未經過我同意肢體接觸，是否構成性騷擾？」讓颱風瞬間成了被告，但原Po律師一本正經回覆「構成精神疾病」，吸引破萬人按讚。
還有民眾發問：「書中自有黃金屋，但每本書都沒有黃金，這樣算欺騙消費者嗎？」、「穿越回昨天提醒自己買股票，算內線交易嗎？」各種看似認真、實際上完全超出現實法律範圍的問題接連出現。
感情問題也被網友包裝成法律案件，有人問：「柯震東強制住在我心裡，算不算私闖民宅？」幽默告白讓不少人笑翻。動漫迷則把《航海王》搬進留言區，詢問：「魯夫如果真的找到海賊王的大秘寶，擁有合法繼承權嗎？需不需要課稅？」讓律師不只要熟悉台灣法律，還得跨海處理偉大航道上的財產問題。
除了腦洞題，也有人好奇律師執業多年來，接過最貴及收費最低的案件各是多少錢。律師則幽默回覆：「最低沒收錢，最貴沒收錢還被結婚。」意外自曝最昂貴的案件，最後竟是把自己也賠了進去。
律師用生命回覆！網友：笑到離不開留言區
整串問答曝光後，迅速吸引大批網友朝聖。有人表示，剛開始還看到律師認真回答法律問題，沒想到越往下滑，提問內容越來越失控，律師的回答也越來越有哏。網友笑稱：「一開始看還看律師認真回答，越看越多，發現越來越用生命在回覆，害我笑到離不開留言區。」也有人直呼，原本只是想進來增加法律知識，最後卻被各種荒謬提問困在留言區。
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律師原本只是想在颱風天和網友互動，留言區卻很快變成大型腦洞問答現場。有人一本正經提問：「律師你好，請問霍爾的移動城堡算動產還是不動產？」律師認真回覆「等同房車」，還有人接著提問：「借物少女算是偷竊嗎？」笑翻一票人。
還有民眾發問：「書中自有黃金屋，但每本書都沒有黃金，這樣算欺騙消費者嗎？」、「穿越回昨天提醒自己買股票，算內線交易嗎？」各種看似認真、實際上完全超出現實法律範圍的問題接連出現。
感情問題也被網友包裝成法律案件，有人問：「柯震東強制住在我心裡，算不算私闖民宅？」幽默告白讓不少人笑翻。動漫迷則把《航海王》搬進留言區，詢問：「魯夫如果真的找到海賊王的大秘寶，擁有合法繼承權嗎？需不需要課稅？」讓律師不只要熟悉台灣法律，還得跨海處理偉大航道上的財產問題。
除了腦洞題，也有人好奇律師執業多年來，接過最貴及收費最低的案件各是多少錢。律師則幽默回覆：「最低沒收錢，最貴沒收錢還被結婚。」意外自曝最昂貴的案件，最後竟是把自己也賠了進去。
律師用生命回覆！網友：笑到離不開留言區
整串問答曝光後，迅速吸引大批網友朝聖。有人表示，剛開始還看到律師認真回答法律問題，沒想到越往下滑，提問內容越來越失控，律師的回答也越來越有哏。網友笑稱：「一開始看還看律師認真回答，越看越多，發現越來越用生命在回覆，害我笑到離不開留言區。」也有人直呼，原本只是想進來增加法律知識，最後卻被各種荒謬提問困在留言區。
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