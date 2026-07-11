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海祭一度受巴威阻攔 部落青年火速撤離

▲日前台東馬蘭部落進行海祭，長浪衝進帳篷裡，部落青年緊急撤離至堤防後方。（圖／擷取自conminkai@threads）

每年7、8月是原住民族歲時祭儀季節

中颱巴威颱風來襲，台東縣照常上班上課一度引發民眾不滿，但縣政府強調是因為颱風北偏，加上中央山脈有效阻擋風雨對台東影響，最後做出這樣的決定。而7、8月份正值原住民舉辦豐年祭的日子，而位居台東市的馬蘭部落不畏風雨，今（11）日照常舉辦「米畢畢」豐年祭，感謝過去一年祖靈的庇佑。馬蘭部落豐年祭每次舉辦都是為期7天，但祭典展開前夕，各部落青年支隊都會到卑南溪出海口紮營進行海祭，祈求出海平安、漁獲豐收。不過，前兩天因巴威颱風帶來長浪打進海祭的帳篷，把許多器具沖走，讓他們不得不立即緊急撤退到安全的堤防後方，所幸沒人受傷。台東縣政府原民處指出，馬蘭部落在歲時祭儀的傳承極具典範，每年豐年祭開始前，開辦「巴卡隆愛（pakalongay，部落少年）成長營」，讓青少年在祭典前接受傳統文化薰陶與訓練，深化對自身文化的認同與傳承使命；臺東市、卑南鄉及太麻里鄉境內的部分阿美族部落，早年多由馬蘭部落遷移分出，因此許多文化傳統、甚至是新年齡階層的命名，仍依循馬蘭部落決定，落實為「大馬蘭部落群」之首。臺東縣政府表示，每年7、8月是原住民族歲時祭儀季節，從海岸線阿美族豐年祭、縱谷地區布農族射耳祭及小米祭，到南迴地區排灣族傳統祭典，透過祭儀展現對祖靈、土地及自然的敬意，保存世代相傳的文化智慧與生活哲學。今年適逢2026台東博覽會，透過東博平台，讓遊客參觀展館，更走進部落、認識文化。