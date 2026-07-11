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中聯致癌油事件延燒，國防部日前證實有29單位採購福壽香油，其中56桶已經被食用。至於同屬國軍的替代役部分，替管中心成功嶺訓練班向《NOWNEWS今日新聞》表示，經過清查，成功嶺使用的食用油分別為福壽和另一家未中標的廠商，其中福壽的油都是沒有問題的批號，但為求小心已經送驗且停用，從7月3日起，全部改用另一家安全無虞廠商的油。替管中心成功嶺訓練班表示，致癌油事件7月1日輿情爆發後，7月2日就請膳食公司徹查，7月3日該公司說明油品問題，成功嶺替代役訓練班使用的食用油為福壽跟另一家沒有中標的廠牌交替使用，其中福壽的大豆沙拉油使用的並非此次中標的批號，但為求謹慎，也已經送驗並且全部停用。替管中心成功嶺訓練班說，事件爆發後，7月3日起全部都是用另一家沒有中標的廠商的油，後續又爆出第二波、第三波，膳食公司是有用到出問題的油，但並非台中的公司，而是在彰化的子公司，同時他們也為求謹慎，還是持續往前追，看有沒有用到有問題的油品。