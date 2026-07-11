我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年全明星週即將登場，費城費城人看板球星哈波（Bryce Harper）賽前拋出超狂提案，建議在全壘打大賽的特殊「金球」環節中，讓打者改用金屬球棒開轟。由於金屬球棒彈性更強、擊球初速更驚人，這項想法立刻引發球迷熱議，有人期待看到球被轟出球場外，也有人擔心職業重砲手改拿金屬球棒，恐怕會帶來安全疑慮。根據美國知名體育媒體《ESPN》權威記者巴斯特·奧爾尼（Buster Olney）在社群平台X（前身為Twitter）上的最新發文透露，現年33歲的哈波對於全壘打大賽的賽制提出了一個極具娛樂性的點子。奧爾尼寫道：「布萊斯·哈波對於全壘打大賽提出了一個非常有趣的提案：在可以獲得額外加分的『金球（Gold Ball）』環節中，允許打者使用金屬球棒來進行打擊。」這意味著，哈波希望在大會安排的特殊加分球出現時，能讓重砲手們暫時放下木棒，換上彈力與擊球初速更可怕的鋁棒。奧爾尼也對此提案表示高度期待，他補充說道：「如果這個想法真的付諸實現，那絕對會是一場視覺盛宴，我們甚至有可能在市民銀行球場（Citizens Bank Park）看到球直接被轟出整個球場的超誇張畫面。」這項「金屬球棒」的提案一出，立刻在美國媒體間炸開了鍋。《紐約郵報》（New York Post）對此抱持正面態度，認為：「金屬球棒絕對能為全壘打大賽的參賽者帶來打擊距離上的巨大飛躍，極大地增加比賽的可看性。」然而，體育媒體《ClutchPoints》則點出了現實層面的隱憂。他們分析指出：「雖然這是一個超酷的想法，但很難想像大聯盟官方會對此點頭答應。畢竟在職業選手的揮擊下，金屬球棒擊出的球速極快，安全問題將會是一個非常嚴重的隱憂。」不過該媒體也坦言：「如果真的導入了這項『燃燒的飛行武器』，球迷們一定會為之驚嘆，然後開始祈禱不要有人受傷。」本屆在費城市民銀行球場舉辦的全壘打大賽可謂星光熠熠。除了提出這項狂人企劃的哈波之外，目前效力於芝加哥白襪隊、本季已敲出20發全壘打的26歲日本重砲村上宗隆，也已確定將參與這場盛會，與大聯盟各路好手一較高下。身為費城人隊的東道主代表，哈波背負著滿場地主球迷的熱烈期待。他曾於2018年在華盛頓國民隊時期勇奪全壘打大賽冠軍，本次將是他生涯第三度挑戰全壘打大賽，試圖在自家主場捧起生涯第二座全壘打大賽冠軍金盃。