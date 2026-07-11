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在他們共同為多特蒙德出戰的63場比賽中，貝林厄姆共送出14次助攻，其中整整有7次全進了哈蘭德的口袋，兩人更聯手捧起2021年的德國盃冠軍。

2026世界盃8強將上演一場備受矚目的焦點戰，由英格蘭對決挪威，而場上最受關注的，莫過於昔日多特蒙德黃金搭檔哈蘭德（Erling Haaland）與貝林漢（Jude Bellingham）首次在世界盃淘汰賽兵戎相見。兩人曾是德甲最令人期待的青春組合，如今分別成為曼城、皇家馬德里的頭號球星，友情卻始終沒有改變。英國《太陽報》與法國《隊報》都特別撰文回顧兩人的深厚交情，也讓這場8強戰增添更多話題。哈蘭德與貝林厄姆的緣分始於2020年的德甲多特蒙德。當時19歲的哈蘭德與17歲的天才少年貝林厄姆先後加盟，兩人在場上展現出驚人的化學效應。前多特主帥法夫爾（Lucien Favre）回憶，這兩位英籍與北歐的天才之所以能走得這麼近，全因他們對「變強」有著近乎偏執的執著：「他們從不拒絕單獨加練。集體訓練結束後，埃爾林（哈蘭德）會留下來瘋狂練習接傳中射門，而裘德（貝林厄姆）則和我們一起改進左腳與支撐腳的射門技術。」多特蒙德前高層瓦茨克也指出，兩人都有很高的自信，幸好一個踢中場、一個在最前線，完美互補。據統計，兩人的好感情很快從場內延續到場外。最經典的爆紅一幕發生在2021年歐冠客勝貝西克塔斯後，當哈蘭德正在接受電視台直播採訪時，貝林厄姆竟突然闖入畫面，大膽地在哈蘭德臉頰上「深情一吻」，成為足壇名場面。多特蒙德球團甚至曾在2022年情人節，為這對活寶拍攝了一支超甜的影片。影片中搭配著甜膩的音樂，兩人輪流向對方狂飆土味情話，貝林厄姆更對哈蘭德拋媚眼直呼：「你的名字該不會叫Google吧？因為你擁有我正在搜尋的一切。」現在這支影片在YouTube上已經突破200萬的觀看人數。雖然如今兩人各自轉戰英超曼城與西甲皇家馬德里，成為歐冠賽場上的死敵，但即使相隔兩地，他們依然保持頻繁聯絡。貝林厄姆透露，2022年卡達世界盃英格蘭出征時，當時無緣參賽的哈蘭德全程鎖定直播，每場賽前賽後都傳簡訊大讚「踢得好、繼續保持」，在英格蘭被法國淘汰後，哈蘭德也第一時間在好友的IG下留言暖心安慰。在2025年2月的歐冠名門對決中，皇馬客場3：2絕殺曼城，貝林厄姆在第92分鐘攻入制勝球後，竟然在全場數萬人面前，故意模仿了哈蘭德稍早進球時的「正步前進」閱兵慶祝動作，隨後還在受訪時大方稱讚好友是「世界第一的9號」。如今，這兩位在歐冠、西甲、英超頻頻「曬恩愛」的兄弟，要在世界盃8強舞台上為了國家最高榮譽各自拚戰。《太陽報》甚至打趣表示，如果這場比賽貝林厄姆進球後擺出「蓮花坐姿」，而哈蘭德破門後張開雙臂，球迷們千萬不用感到意外。