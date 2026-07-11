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▲市府各單位加強警戒，持續掌握災情(圖／市政府提供2026.7.11)

巴威颱風今(11)日清晨正式觸陸，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，台中市已納入陸上警戒區。台中市長盧秀燕今上午主持災害應變中心一級開設第三次工作會報時強調，中部地理位置特殊，颱風後半段及外圍環流才是台中的重要考驗，呼籲市民在颱風期間切勿外出，以安全為第一優先。根據氣象中心最新觀測數據，受颱風環流影響，台中部分地區已測得最大陣風達10級，山區和平區累積雨量亦逼近200毫米。所幸目前降雨分佈平均，市區尚無嚴重積淹水災情傳出。盧秀燕指出，台中位處台灣中部，不論颱風從何處接近，台中受到明顯影響的時間通常較其他縣市稍晚。當其他縣市逐漸脫離暴風圈、開始進行災後復原時，台中往往才正要迎來風雨。她強調，今日至明日將是市府加強警備與應變的關鍵時段，各單位務必保持高度警覺。隨風雨逐漸增強，台中市區陸續傳出零星災情。截至今上午，全市累計受理颱風相關災情共87件，主要以路樹倒塌、建物毀損及廣告招牌受損為主。在人員傷亡方面，目前累計有4位民眾在戶外受傷，包括騎車遭強風吹倒、遭飛來磚塊與樹枝擊傷，以及果農巡視果園時受傷，所幸經送醫治療後均無大礙。此外，為防範山區土石流災害，市府已針對危險區域實施預防性撤離，全市共撤離2,096人，其中以幅員遼闊、撤離不易的和平山區保全戶為大宗。盧秀燕於會中逐一盤點大甲區纜線掉落、新社及東勢路樹倒塌、太平區土石流警戒區撤離等應變狀況，指示相關單位全力加速搶修，並提醒第一線外勤同仁執行任務時務必注意自身安全。為全力降低災害衝擊，台中市政府各局處已超前部署。水利局已預防性排空葫蘆墩公園第五區滯洪池，並於全市17處易淹水點預布27座大型移動式抽水機；消防局則針對山域、海域及風景區發布警戒公告，嚴禁民眾進入。民政局與衛生局則緊盯山區疏散進度，並加強和平區洗腎病患、孕婦等弱勢族群的健康關懷；都發局與建設局持續針對危險廣告物與在建工程進行巡檢，知名景點審計新村亦配合停班停課暫停營業。環保局、交通局與農業局也已全員待命。環保局出動163輛車輛、339名人力投入災後清理；農業局則提醒農友，颱風後若有農損，應儘速利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照存證，以利後續向在地公所申請天然災害救助。