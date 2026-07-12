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♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

迎來2026年7月中旬，各星座運勢呈現兩極化。表示，本週巨蟹、處女與天蠍座運勢大旺，不僅職場成交率極高、財運賺爆，感情上也迎來升溫或令人一見鍾情的夢幻桃花。然而，Princess也發出警告，雙子座本週需嚴防另一半出現劈腿警訊；天秤座要小心好機會轉眼即逝、甚至面臨分手危機；水瓶與雙魚則在工作與感情上面臨低迷或卡關的考驗，需多加留心。本週運勢重點：愛情這週愛情方面你們都覺得對方不夠好，不是喜歡的那種類型，關係退回原點。◾ 工作、事業運：做不到別人對你的要求小心吵架。◾ 愛情、桃花運：彼此不滿，小心不開心。本週運勢重點：工作、愛情這週愛情方面對方太沒有動作了，是覺得他不是他想要交往的類型。◾ 工作、事業運：需要很辛苦很努力，不然不夠吸引市場。◾ 愛情、桃花運：對方不夠喜歡你，會追得很辛苦喔！本週運勢重點：愛情這週愛情方面對方出現典型的劈腿特徵，別顧著吵架，仔細觀察一下。◾ 工作、事業運：談生意價錢不夠漂亮，還要小心對方討價還價。◾ 愛情、桃花運：對方說沒空搞不好其實是在劈腿喔！本週運勢重點：工作、愛情這週工作方面機會很多、有好機會，而且很幸運。◾ 工作、事業運：很順利，而且報酬高會讓你滿意的。◾ 愛情、桃花運：感情升溫，甜蜜。本週運勢重點：工作、愛情這週愛情方面比較無心社交，但是有暗戀你的人。◾ 工作、事業運：業績好不太起來，你的壓力倍增，雖然還是有業績。◾ 愛情、桃花運：對方沒有動作，你會覺得沒桃花，也代表有人喜歡你。本週運勢重點：工作、愛情這週愛情工作方面運勢都蠻旺的，要把握好機會！◾ 工作、事業運：業績好，尤其是成交率100%！◾ 愛情、桃花運：有桃花，是你會一見鍾情的類型，現在還在談心聊天階段。本週運勢重點：工作、愛情、日常這週愛情工作方面都會出現好機會，但是抓不到留不住。◾ 工作、事業運：有你夢寐以求的好機會，但是轉眼即逝。◾ 愛情、桃花運：很喜歡對方，但是小心被提分手或被拒絕。本週運勢重點：愛情、工作、日常這週愛情工作方面都有夢寐以求的好機會，賺爆、桃花來臨。◾ 工作、事業運：財運旺旺，趁著機會大賺一波。◾ 愛情、桃花運：有好桃花出現，是偏冷的類型。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有喜歡的人，雖然還不熟但是你很對他著迷。◾ 工作、事業運：業績差壓力跟著大。◾ 愛情、桃花運：有點迷戀對方，追得很勤奮。本週運勢重點：愛情這週愛情方面對方想退一步，但是感覺升溫又自然進一步，最近暫時還沒有交往的可能。◾ 工作、事業運：好機會轉眼即走，業績不是太好。◾ 愛情、桃花運：對方又想進一步，又想退一步，搞得你們很沒機會。本週運勢重點：愛情這週愛情方面最近有分手危機，對方也不是不愛你，可能只是有些地方忍受不了。◾ 工作、事業運：談生意生意不是太好，有點低迷。◾ 愛情、桃花運：小心被提分手。本週運勢重點：日常這週愛情工作方面都要加加油，總有差一點的感覺。◾ 工作、事業運：有點卡住要想辦法加強。◾ 愛情、桃花運：對方進一步後發現很不行，小心愛情沒機會。