迎來2026年7月中旬，各星座運勢呈現兩極化。塔羅占星家Princess表示，本週巨蟹、處女與天蠍座運勢大旺，不僅職場成交率極高、財運賺爆，感情上也迎來升溫或令人一見鍾情的夢幻桃花。然而，Princess也發出警告，雙子座本週需嚴防另一半出現劈腿警訊；天秤座要小心好機會轉眼即逝、甚至面臨分手危機；水瓶與雙魚則在工作與感情上面臨低迷或卡關的考驗，需多加留心。

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塔羅占星家Princess分享12星座本周運勢（7月12日至7月18日）

♈ 牡羊座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面你們都覺得對方不夠好，不是喜歡的那種類型，關係退回原點。

◾ 工作、事業運：做不到別人對你的要求小心吵架。
◾ 愛情、桃花運：彼此不滿，小心不開心。

♉ 金牛座
本週運勢重點：工作、愛情
這週愛情方面對方太沒有動作了，是覺得他不是他想要交往的類型。

◾ 工作、事業運：需要很辛苦很努力，不然不夠吸引市場。
◾ 愛情、桃花運：對方不夠喜歡你，會追得很辛苦喔！

♊ 雙子座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面對方出現典型的劈腿特徵，別顧著吵架，仔細觀察一下。

◾ 工作、事業運：談生意價錢不夠漂亮，還要小心對方討價還價。
◾ 愛情、桃花運：對方說沒空搞不好其實是在劈腿喔！

♋ 巨蟹座
本週運勢重點：工作、愛情
這週工作方面機會很多、有好機會，而且很幸運。

◾ 工作、事業運：很順利，而且報酬高會讓你滿意的。
◾ 愛情、桃花運：感情升溫，甜蜜。

♌ 獅子座
本週運勢重點：工作、愛情
這週愛情方面比較無心社交，但是有暗戀你的人。

◾ 工作、事業運：業績好不太起來，你的壓力倍增，雖然還是有業績。
◾ 愛情、桃花運：對方沒有動作，你會覺得沒桃花，也代表有人喜歡你。

♍ 處女座
本週運勢重點：工作、愛情
這週愛情工作方面運勢都蠻旺的，要把握好機會！

◾ 工作、事業運：業績好，尤其是成交率100%！
◾ 愛情、桃花運：有桃花，是你會一見鍾情的類型，現在還在談心聊天階段。

♎ 天秤座
本週運勢重點：工作、愛情、日常
這週愛情工作方面都會出現好機會，但是抓不到留不住。

◾ 工作、事業運：有你夢寐以求的好機會，但是轉眼即逝。
◾ 愛情、桃花運：很喜歡對方，但是小心被提分手或被拒絕。

♏ 天蠍座
本週運勢重點：愛情、工作、日常
這週愛情工作方面都有夢寐以求的好機會，賺爆、桃花來臨。

◾ 工作、事業運：財運旺旺，趁著機會大賺一波。
◾ 愛情、桃花運：有好桃花出現，是偏冷的類型。

♐ 射手座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面有喜歡的人，雖然還不熟但是你很對他著迷。

◾ 工作、事業運：業績差壓力跟著大。
◾ 愛情、桃花運：有點迷戀對方，追得很勤奮。

♑ 摩羯座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面對方想退一步，但是感覺升溫又自然進一步，最近暫時還沒有交往的可能。

◾ 工作、事業運：好機會轉眼即走，業績不是太好。
◾ 愛情、桃花運：對方又想進一步，又想退一步，搞得你們很沒機會。

♒ 水瓶座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面最近有分手危機，對方也不是不愛你，可能只是有些地方忍受不了。

◾ 工作、事業運：談生意生意不是太好，有點低迷。
◾ 愛情、桃花運：小心被提分手。

♓ 雙魚座
本週運勢重點：日常
這週愛情工作方面都要加加油，總有差一點的感覺。

◾ 工作、事業運：有點卡住要想辦法加強。
◾ 愛情、桃花運：對方進一步後發現很不行，小心愛情沒機會。

📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）

本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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黃韻文編輯記者

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