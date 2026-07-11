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繼群聯之後，記憶體族群再添千金股焦點。工業記憶體大廠宜鼎近年受惠記憶體價格回升及AI應用需求擴大，營運表現持續升溫。宜鼎公布第二季合併營收達224.43億元，季增70.3%、年增641.1%，優於市場預期。法人分析指出，主要成長動能來自DRAM與NAND Flash價格調漲，加上產品出貨量同步增加，推升整體營收表現。富邦投顧最新報告指出，宜鼎第二季毛利率可望達62.5%，營業利益預估128.72億元，稅後淨利約102.02億元，每股純益（EPS）估達105.83元，毛利率突破60%。法人認為，隨著記憶體價格回升，宜鼎獲利能力明顯改善，第二季有望繳出亮眼成績。展望第三季，法人指出，雖然記憶體價格攀升後，部分工業電腦（IPC）客戶採購態度轉趨保守，但AI資料中心及伺服器需求仍維持強勁，預估宜鼎第三季出貨量可望持平至小幅成長。在DRAM與NAND產品價格續漲帶動下，法人預估宜鼎第三季營收可達276.53億元，季增23.2%、年增626.3%。雖然存貨成本提高，毛利率預估降至54.3%，但稅後淨利仍可達109.72億元，EPS約113.82元，有機會再創單季新高。法人指出，宜鼎近年積極切入AI與邊緣運算市場，目前伺服器開機碟已占SSD產品營收約一成，旗下子公司安提（Aetina）也受惠AI基礎建設與邊緣運算需求，上半年營收年增超過100%。此外，宜鼎持續推出PCIe Gen5企業級SSD產品，並布局AI伺服器所需的CXL記憶體模組，目前相關產品已進入客戶驗證階段。公司也推出結合CXL記憶體、企業級SSD及GPU伺服器的AI加速解決方案，進一步完善AI運算平台布局。富邦投顧認為，隨著AI應用從雲端逐步拓展至產業應用與實體AI（Physical AI），宜鼎完整的產品布局有望持續受惠AI基礎建設長期需求。法人預估，宜鼎2026年及2027年EPS可望分別達367元及335元，雖預期2027年記憶體供需逐漸回穩後，獲利可能略有回落，但仍維持高檔水準。基於記憶體景氣復甦、AI伺服器需求成長及邊緣AI布局優勢，富邦維持宜鼎「買進」評等，目標價上看2205元。宜鼎近期公布6月合併營收82.08億元，創歷史新高，月增8.51%、年增696.31%；累計今年前6個月營收達356.26億元，年增530.86%。不過法人也提醒，後續仍需留意記憶體景氣提前反轉、全球經濟放緩，以及AI主機與模組訂單不如預期等風險，可能影響公司未來獲利表現。