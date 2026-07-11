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巴威颱風來襲，北台灣風雨強勁，不少民眾紛紛待在家中避風雨。前主播劉涵竹今（11）日在臉書分享親身經歷，原本想出門買東西吃，沒想到才走出門沒多久，就被風雨嚇得立刻打消念頭，直接原路折返。她也向颱風天仍堅守崗位的超商、速食店員工，以及新聞工作者致敬，並呼籲民眾非必要不要前往山區、海邊，以免發生危險。劉涵竹在臉書發文表示，「我的天啊！這次颱風，外面的風雨真的有大耶！」透露自己原本硬著頭皮出門買東西吃，但才走沒幾步，就決定放棄、直接原路折返，忍不住直呼這次巴威颱風威力驚人。她也特別向颱風天仍需營業的超商、速食店等第一線工作人員喊話：「Respect！」並表示，過去任職電視台時，每逢颱風都要採訪、播報新聞，也很佩服仍堅守崗位的媒體工作者。身為前主播，劉涵竹表示，自己採訪、播報颱風新聞長達20年，因此再次呼籲社會大眾，颱風期間不要前往海邊、山林等危險地區，「人的生命在大自然天災面前，都很脆弱渺小。」此外，她也有感而發提到，網路上常有人以「少時不讀書，長大當記者」嘲諷新聞工作者，但她認為，在惡劣天候下仍必須外出採訪、即時連線，都是為了讓觀眾掌握第一手資訊，希望外界能多一點體諒，「在人家出糗狼狽時，多吐兩口口水，並不顯得你比較高尚。」