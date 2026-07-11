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岡本和真此役擔任藍鳥「第三棒、三壘手」，兩隊在5局上戰成2：2平手，藍鳥攻占一、二壘且僅有1人出局。岡本纏鬥至滿球數後，逮中教士後援投手強尼・布里托（Jhony Brito）投出的第7球、95英里內角低角度伸卡球，將球掃進左外野看台。
這發超前三分砲擊球初速107.6英里（約173.2公里）、飛行距離377英尺（約114.9公尺），仰角高達44度，幫助藍鳥取得5：2領先。岡本最終以本季第22轟完成連續兩場開轟，藍鳥也以5：3擊敗教士，收下近期3連勝。
大谷翔平2018年效力洛杉磯天使的新人球季敲出22發全壘打，原為日籍球員大聯盟第一年最多轟紀錄，如今已被岡本追平。更驚人的是，岡本在明星賽前便完成這項成就，本季還有將近一半賽程，有望大幅改寫紀錄。
MLB官網藍鳥隨隊記者基岡・馬西森（Keegan Matheson）在社群平台X盛讚：「岡本和真的全壘打，真的很美。」他也強調現在才7月10日，超越大谷紀錄只是時間問題。
岡本目前22轟不僅高居藍鳥全隊第一，62分打點同樣領先全隊；全壘打數甚至超過隊內排名第二的史普林格（George Springer）一倍以上，已成為藍鳥本季最具威脅性的打者。