陳匡怡當年憑著清新古典的外貌、台灣大學國企系的高學歷，被封為「台大五姬」之一的「國企匡」，更有「小周慧敏」之稱，2011年演出偶像劇《我可能不會愛你》打開知名度，雖然淡出演藝圈多年，她仍不時更新粉專與粉絲互動，今（11）日巴威颱風撲台，陳匡怡分享一張穿低胸衣的性感照，建議停班課的大家可以去追她的的舊作殺時間，38歲素顏的她的狀態非常好，吸引不少粉絲按讚，有人大呼：「眼睛不知要看哪裡...」
陳匡怡穿低胸裝自拍 推薦粉絲颱風天追劇
曝光的照片，陳匡怡看似在某間餐廳自拍，她長髮挽起，穿一件繞頸綁帶小洋裝，V字剪裁露出C罩杯美胸和深邃事業線，疑似半素顏的她，拖著腮幫子，眼神迷濛，女神風韻不減，陳匡怡寫下：「颱風天別出門，不如待在家防颱，回看《鋼鐵之心》，我拍過最愛的一部戲！」並透露高雄現在無風無雨，天氣很好。
貼文一發布，粉絲湧入留言：「匡匡保養得很好」、「不化妝真的太美了」、「都沒變，自然陽光的感覺」、「神素顏」、「氣質滿分」、「我比較喜歡看我可能不會愛你」、「永遠的女神！」
陳匡怡不排斥復出 渴望40歲以前結婚生子
陳匡怡淡出演藝圈近10年，目前主要投入科技與餐飲等相關產業，擔任品牌總監，前陣子難得公開受訪，對於外界關心是否復出，她表示不排斥，如果有好的機會依然會考慮，至於感情方面，陳匡怡透露自己單身，十分渴望在40歲以前結婚並升格當媽媽，並期許自己未來能當個好媽媽與賢妻良母，且已經在2023年完成凍卵。
資料來源：陳匡怡臉書
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曝光的照片，陳匡怡看似在某間餐廳自拍，她長髮挽起，穿一件繞頸綁帶小洋裝，V字剪裁露出C罩杯美胸和深邃事業線，疑似半素顏的她，拖著腮幫子，眼神迷濛，女神風韻不減，陳匡怡寫下：「颱風天別出門，不如待在家防颱，回看《鋼鐵之心》，我拍過最愛的一部戲！」並透露高雄現在無風無雨，天氣很好。
貼文一發布，粉絲湧入留言：「匡匡保養得很好」、「不化妝真的太美了」、「都沒變，自然陽光的感覺」、「神素顏」、「氣質滿分」、「我比較喜歡看我可能不會愛你」、「永遠的女神！」
陳匡怡淡出演藝圈近10年，目前主要投入科技與餐飲等相關產業，擔任品牌總監，前陣子難得公開受訪，對於外界關心是否復出，她表示不排斥，如果有好的機會依然會考慮，至於感情方面，陳匡怡透露自己單身，十分渴望在40歲以前結婚並升格當媽媽，並期許自己未來能當個好媽媽與賢妻良母，且已經在2023年完成凍卵。
資料來源：陳匡怡臉書