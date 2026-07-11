巴威颱風來勢洶洶，易遊網表示，預估受影響旅客已超過2萬人，官網或APP啟動「一鍵取消」功能，可及時完成線上申請，免等轉接客服無限轉圈圈；出國旅客則可申請目的地訂房「無條件免費取消」，本文整理國際機票「免費退票免收手續費」等保障政策一覽。可樂旅遊則表示，全力主動協助受影響近百旅行團，辦理轉團或退費。雄獅旅遊表示，協助旅客辦理改期、退改或調整行程。
易遊網：啟動「一鍵取消」服務！訂房、機票免費取消一覽
易遊網表示，因應巴威颱風影響導致旅客行程異動，預估受影響旅客已超過2萬人。官方承諾，三大保障政策一次看：
一、台灣訂房－災防假訂房保障政策
預訂易遊網台灣訂房之旅客，「出發地」或「目的地」發布陸上颱風警報或全縣市停班時，如有取消需求，請於入住前透過官網或APP點選訂單中的「取消訂單」可享線上「一鍵取消」、全額退費等服務。
提醒大家，當日訂購之訂房恕不受理。線上特殊取消功能將於颱風警報當日早上07:30開啟，陸上颱風警報政策隨時可能解除，請以訂單顯示可取消為主。
二、國際訂房－航變訂房保障政策
因航班停飛導致行程取消，且無當日替代航班之情況，凡同趟行程之機票與飯店皆於易遊網預訂，可申請目的地訂房免費取消。
提醒大家，申請時須提供「機票訂單編號」及「航班取消」證明文件，並最晚於入住日當天提出，以利後續作業。
三、國際機票－退票辦法
受巴威颱風影響造成航班停飛導致無法成行，將依照航空公司公告辦理退改作業，如航空公司同意免費退票，易遊網亦不收取任何手續費。
如有退票需求，待收到航空公司異動通知後，點選易遊網官網或APP訂單中的「退票申請」進行辦理，並務必勾選特殊原因「航班取消／異動」。
四、環島之星萌旅號－取消辦法
1. 列車套票：若台鐵公告環島之星停駛，可辦理「免費取消全額退費」，須於列車發車時間前登入訂單，透過訂單中的「聯絡客服」、「訊息」功能通知客服人員。
2. 旅遊套裝：出發地或目的地發布陸上颱風警報時，可辦理免費取消全額退費。如需延期或取消，請於行程搭乘之出發班次前登入訂單，透過訂單中的「聯絡客服」、「訊息」功能通知客服人員。
可樂旅遊：全力主動協助旅行團辦理轉團或退費
可樂旅遊表示，受巴威颱風航班取消影響，基於維護旅客安全與旅遊品質，部分團體行程將進行延期或取消，截至目前約有近百團旅客受影響，正全力、主動協助所有受影響旅客辦理轉團或退費等後續事宜，盡力將旅客不便降至最低。
雄獅旅遊：協助旅客辦理改期、退改或調整行程！
雄獅旅遊表示，若旅程受颱風影響，將依據航班異動、天候狀況及目的地最新資訊，協助旅客辦理改期、退改或調整行程，並即時提供最新訊息，以旅客安全及權益為最高優先，盡力降低旅程受到的影響。將持續關注颱風最新動態，並與航空公司、飯店及各地合作夥伴保持密切聯繫。
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易遊網表示，因應巴威颱風影響導致旅客行程異動，預估受影響旅客已超過2萬人。官方承諾，三大保障政策一次看：
一、台灣訂房－災防假訂房保障政策
預訂易遊網台灣訂房之旅客，「出發地」或「目的地」發布陸上颱風警報或全縣市停班時，如有取消需求，請於入住前透過官網或APP點選訂單中的「取消訂單」可享線上「一鍵取消」、全額退費等服務。
提醒大家，當日訂購之訂房恕不受理。線上特殊取消功能將於颱風警報當日早上07:30開啟，陸上颱風警報政策隨時可能解除，請以訂單顯示可取消為主。
二、國際訂房－航變訂房保障政策
因航班停飛導致行程取消，且無當日替代航班之情況，凡同趟行程之機票與飯店皆於易遊網預訂，可申請目的地訂房免費取消。
提醒大家，申請時須提供「機票訂單編號」及「航班取消」證明文件，並最晚於入住日當天提出，以利後續作業。
三、國際機票－退票辦法
受巴威颱風影響造成航班停飛導致無法成行，將依照航空公司公告辦理退改作業，如航空公司同意免費退票，易遊網亦不收取任何手續費。
如有退票需求，待收到航空公司異動通知後，點選易遊網官網或APP訂單中的「退票申請」進行辦理，並務必勾選特殊原因「航班取消／異動」。
四、環島之星萌旅號－取消辦法
1. 列車套票：若台鐵公告環島之星停駛，可辦理「免費取消全額退費」，須於列車發車時間前登入訂單，透過訂單中的「聯絡客服」、「訊息」功能通知客服人員。
2. 旅遊套裝：出發地或目的地發布陸上颱風警報時，可辦理免費取消全額退費。如需延期或取消，請於行程搭乘之出發班次前登入訂單，透過訂單中的「聯絡客服」、「訊息」功能通知客服人員。
可樂旅遊：全力主動協助旅行團辦理轉團或退費
可樂旅遊表示，受巴威颱風航班取消影響，基於維護旅客安全與旅遊品質，部分團體行程將進行延期或取消，截至目前約有近百團旅客受影響，正全力、主動協助所有受影響旅客辦理轉團或退費等後續事宜，盡力將旅客不便降至最低。
雄獅旅遊：協助旅客辦理改期、退改或調整行程！
雄獅旅遊表示，若旅程受颱風影響，將依據航班異動、天候狀況及目的地最新資訊，協助旅客辦理改期、退改或調整行程，並即時提供最新訊息，以旅客安全及權益為最高優先，盡力降低旅程受到的影響。將持續關注颱風最新動態，並與航空公司、飯店及各地合作夥伴保持密切聯繫。
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