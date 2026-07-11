我是廣告 請繼續往下閱讀

強風吹襲雨傘開花！婦人剛退後壁磚秒砸落

▲就在婦人因為雨傘開花而後退找尋避雨處時，下秒大樓一大片磁磚直接砸落。（圖／Threads@chihhung.wu授權）

危機發生前一秒太震撼！萬人驚呼：大姐有福報

巴威颱風今（11）日對台灣影響最劇烈，清晨開始全台風雨明顯增強。新北市土城區中央路二段也在上午發生壁磚掉落事件，一名婦人撐著雨傘站在路口時，險些被大樓掉落的壁磚砸中，驚悚瞬間全被監視器拍下。民眾在 Threads 發文分享一段監視器畫面，驚呼：「瞬間風大，大姐還好有後退，壁磚掉落！」從曝光的影片畫面中可以看到，今天上午北部縣市都遭遇風大雨大，一名婦人撐傘站在路口，突然一陣強風吹來，婦人被吹退了幾步，手上的雨傘也因為風勢過強，當場被吹到反轉大開花，隨後她準備走到一旁騎樓避雨、調整雨傘。沒想到就在婦人雨傘開花之後，僅過 1 至 2 秒大樓壁磚突然成片剝落掉下，恰巧狠狠砸在她原本所站的位置，婦人因此驚險躲過一劫，整個過程都在短短幾秒內發生，讓人看了膽戰心驚。颱風發生壁磚掉落事故畫面曝光，也立刻讓1.5萬名網友驚呼，「大姐被傘帶走躲過一劫」、「大姐真的很有福報，躲過一劫，真幸運」、「這被砸到會重傷的！真是命大，平時有行善積德，躲過一劫」、「還好雨傘開掉往後拉，救了她」。