巴威颱風襲擊台灣，不如留在家裡玩遊戲！日本開發商Pocketpair打造的開放世界養成生存遊戲《幻獸帕魯》，10日結束2年半的體驗版，正式迎來1.0正式版更新，遊戲人氣也有大規模回升，根據官方指出，全球玩家已經突破4000萬人，Steam平台同時上線人數也逼近50萬人，創下新高。
玩家人數破4000萬 同時在線人數曾到210萬人
《幻獸帕魯》是一款結合怪獸收集、養成、開放世界探索的遊戲，可同時支援32位玩家一起遊玩，玩家能跟遊戲中各種「帕魯」合作，探索這片廣大世界，玩家以「帕魯球」捕捉擁有各種能力的帕魯後，不管戰鬥、生產、建設等，都能透過帕魯完成。
該遊戲在2024年1月19日開放PC（Steam）、Xbox Series X|S與Xbox One搶先體驗，同年10月開放PS5版本，日前官方宣布，全球玩家已突破4000萬人，Steam平台歷史最高同時在線人數更高達210萬人，是平台歷史前三高紀錄。
新增73種帕魯！全新地圖等待探索
《幻獸帕魯》1.0正式版一次新增47種全新原生帕魯，以及25種亞種帕魯；地圖部分多了島嶼上空的「天陽鄉」與「世界樹」。遊戲中也新增需使用特殊裝備開採的礦石，以及世界樹相關的「輝石」系統，玩家可收集輝石為帕魯解鎖強化能力。
原本的禁獵區也有翻新，設定改為「古代人為保護環境所建立的保護區域」，玩家可探索全新的故事，並取得稀有素材和資源。玩家等級上限從65級提升到80級，並加入大量和古代文明相關的新科技、製作項目。大量更新吸引老玩家、新玩家加入，根據 SteamDB 統計，原本《幻獸帕魯》近幾個月同時上線人數約在3萬人，在1.0更新後來到接近50萬人。
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《幻獸帕魯》是一款結合怪獸收集、養成、開放世界探索的遊戲，可同時支援32位玩家一起遊玩，玩家能跟遊戲中各種「帕魯」合作，探索這片廣大世界，玩家以「帕魯球」捕捉擁有各種能力的帕魯後，不管戰鬥、生產、建設等，都能透過帕魯完成。
該遊戲在2024年1月19日開放PC（Steam）、Xbox Series X|S與Xbox One搶先體驗，同年10月開放PS5版本，日前官方宣布，全球玩家已突破4000萬人，Steam平台歷史最高同時在線人數更高達210萬人，是平台歷史前三高紀錄。
《幻獸帕魯》1.0正式版一次新增47種全新原生帕魯，以及25種亞種帕魯；地圖部分多了島嶼上空的「天陽鄉」與「世界樹」。遊戲中也新增需使用特殊裝備開採的礦石，以及世界樹相關的「輝石」系統，玩家可收集輝石為帕魯解鎖強化能力。
原本的禁獵區也有翻新，設定改為「古代人為保護環境所建立的保護區域」，玩家可探索全新的故事，並取得稀有素材和資源。玩家等級上限從65級提升到80級，並加入大量和古代文明相關的新科技、製作項目。大量更新吸引老玩家、新玩家加入，根據 SteamDB 統計，原本《幻獸帕魯》近幾個月同時上線人數約在3萬人，在1.0更新後來到接近50萬人。