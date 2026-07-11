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2026世界盃淘汰賽階段，阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）罕見地在賽事中罰丟了2次12碼罰球（一次被撲出、一次踢偏），引發外界對於阿根廷是否會考慮更換主罰人選的討論。對此，阿根廷國家隊主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在受訪時給出霸氣回應，強調梅西擁有絕對的決定權，直言這位超級球星「想做什麼就做什麼」。當被問及是否曾與梅西討論過換人主罰12碼時，斯卡洛尼連想都沒想就直接否決了這個可能性。他堅定地表示：「我們陣中確實有其他人可以主罰，但必須讓他自己做決定。他如果想罰就罰；如果不想，他自己會知道。他在場上想做什麼就做什麼。」此外，針對上一場對陣埃及的比賽末段，梅西主動移至右路並造成巨大破壞力的戰術調動，斯卡洛尼澄清這並非教練團的指示，而是梅西自由發揮的結果。他指出阿根廷的跑位很多時候都是圍繞著梅西展開的，當梅西意識到右路能創造威脅時便主動移往該區，隊友們也能隨之配合尋找破門機會，展現了極佳的團隊默契與球星直覺。阿根廷在16強戰中於落後2球的絕境下，在最後10到15分鐘內完成驚天逆轉擊敗埃及。斯卡洛尼坦言，這場比賽在他心中的地位無可取代：「我不知道該把它排在第1、第2還是第3，但從情感層面來說，它絕對在最頂端。」斯卡洛尼表示，在世界盃這樣的殘酷舞台上面臨0：2落後，許多球隊往往會選擇放棄，但阿根廷展現了不可思議的韌性。他特別提到，考慮到這極可能是梅西的最後一屆世界盃，讓這個絕地反擊的時刻顯得更加動人與不可思議。除了場上的戰術與表現，斯卡洛尼也談到了後衛羅梅羅（Cristian Romero）喜歡衝鋒陷陣的習慣。他稱在0：2落後時可以容忍羅梅羅衝到9號位去進攻，但比分超前就不太喜歡他這麼做。針對本屆美加墨世界盃的賽程與後勤安排，斯卡洛尼則語重心長地指出，長途飛行與時差對球隊造成了極大的消耗。他慶幸阿根廷以小組第1出線，得以避開橫跨美洲大陸的瘋狂奔波。他以哥倫比亞為例，直指這種舟車勞頓絕對會讓球隊付出代價，並嚴肅呼籲在世界盃最後階段，球員理應獲得更長的休息時間。面對外界認為阿根廷總是在賽事初期狀態較低、隨後一路攀升的「狀態曲線」說法，斯卡洛尼直言自己從未這樣思考過。他認為球隊目前運轉流暢、能不斷創造機會，只需修正少數防守細節即可。斯卡洛尼強調，世界盃總是比想像中更難踢，因為所有對手在遭遇阿根廷時，都會將其視為「生命中最重要的比賽之一」來拚命。他承認要一直維持像2022年卡達世界盃奪冠時那樣的完美水準極其困難，但這支球隊遇強則強，將會持續迎難而上，尋求突破對手防線的最佳解方。