《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）近日推出重量級跨界合作！為慶祝《超人力霸王迪卡》播映30周年，以及《超人力霸王》系列誕生60周年，TAKARA TOMY 公開聯名商品「CX-00 Starter 超人力霸王迪卡狂怒 FT 3-60T」，其中最大亮點就是一盒即可自由切換迪卡經典的複合型、空中型、強力型三種配色，同步釋出宣傳影片，立刻引發玩家熱議，直呼「這組一定要收」。
《戰鬥陀螺X》攜手光之巨人 迪卡正式參戰
本次聯名以1996年播出的《超人力霸王迪卡》為主題，迪卡是平成超人力霸王系列首部作品，也是許多亞洲觀眾的童年英雄，因此消息公開後迅速在玩家社群掀起討論。
宣傳影片以「BEYBLADE X × ULTRAMAN」揭開序幕，展示全新陀螺「CX-00 Starter 超人力霸王迪卡狂怒 FT 3-60T」，不少玩家看完紛紛留言表示「超過T0的存在」、「力量型終於來了」、「帥到一定要收藏」。
重現迪卡三大型態 神光棒變成發射器
「CX-00 Starter 超人力霸王迪卡狂怒 FT 3-60T」完整還原迪卡最具代表性的「型態切換」，玩家可透過替換不同顏色零件，自由變換迪卡三種經典型態，包括紅藍配色的複合型（Multi Type）、藍紫色的空中型（Sky Type）以及紅色系的強力型（Power Type），呼應原作中依照戰況切換速度、力量與平衡能力的設定。
除了陀螺本體外，Blade 中央印有迪卡圖樣，套組還附贈一支特別設計的拉線發射器，配色靈感來自迪卡經典變身器「神光棒」（Spark Lens）。
9月12日上市 限定通路販售
「CX-00 Starter 超人力霸王迪卡狂怒 FT 3-60T」預計於2026年9月12日發售，建議售價為2,750日圓（含稅，約新台幣560元）。值得注意的是，本次並非一般通路全面販售，而是採「限定販售」，將於BEYBLADE X 官方認證 B4 Store、Ultraman World M78 Online，以及部分 Ultraman Shop（超人力霸王專賣店）上市。
近年《戰鬥陀螺X》積極推出跨界合作，先後與《MARVEL》、《星際大戰》、《福音戰士》等知名IP聯名，如今再加入陪伴全球粉絲近30年的「光之巨人」迪卡，也讓不少玩家期待未來是否還會推出初代超人力霸王、傑洛、貝利亞等更多人氣角色版本。
🟡 超人力霸王迪卡狂怒（CX-00 Starter Tiga Rage FT 3-60T）小檔案
■ 發售日期：2026年9月12日
■ 官方售價：2,750日圓（含稅，約新台幣560元）
■ 系列：CX
■ 配置：Tiga Rage／FT／3-60／T
■ 特色：紀念《超人力霸王迪卡》30周年、《超人力霸王》系列60周年，可透過更換零件重現複合型、空中型、強力型三種經典型態，並附有以迪卡變身器「神光棒」為靈感設計的專屬拉線發射器。
■ 販售通路：BEYBLADE X B4 Store、Ultraman World M78 Online、部分 Ultraman Shop
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本次聯名以1996年播出的《超人力霸王迪卡》為主題，迪卡是平成超人力霸王系列首部作品，也是許多亞洲觀眾的童年英雄，因此消息公開後迅速在玩家社群掀起討論。
宣傳影片以「BEYBLADE X × ULTRAMAN」揭開序幕，展示全新陀螺「CX-00 Starter 超人力霸王迪卡狂怒 FT 3-60T」，不少玩家看完紛紛留言表示「超過T0的存在」、「力量型終於來了」、「帥到一定要收藏」。
「CX-00 Starter 超人力霸王迪卡狂怒 FT 3-60T」完整還原迪卡最具代表性的「型態切換」，玩家可透過替換不同顏色零件，自由變換迪卡三種經典型態，包括紅藍配色的複合型（Multi Type）、藍紫色的空中型（Sky Type）以及紅色系的強力型（Power Type），呼應原作中依照戰況切換速度、力量與平衡能力的設定。
「CX-00 Starter 超人力霸王迪卡狂怒 FT 3-60T」預計於2026年9月12日發售，建議售價為2,750日圓（含稅，約新台幣560元）。值得注意的是，本次並非一般通路全面販售，而是採「限定販售」，將於BEYBLADE X 官方認證 B4 Store、Ultraman World M78 Online，以及部分 Ultraman Shop（超人力霸王專賣店）上市。
近年《戰鬥陀螺X》積極推出跨界合作，先後與《MARVEL》、《星際大戰》、《福音戰士》等知名IP聯名，如今再加入陪伴全球粉絲近30年的「光之巨人」迪卡，也讓不少玩家期待未來是否還會推出初代超人力霸王、傑洛、貝利亞等更多人氣角色版本。
■ 發售日期：2026年9月12日
■ 官方售價：2,750日圓（含稅，約新台幣560元）
■ 系列：CX
■ 配置：Tiga Rage／FT／3-60／T
■ 特色：紀念《超人力霸王迪卡》30周年、《超人力霸王》系列60周年，可透過更換零件重現複合型、空中型、強力型三種經典型態，並附有以迪卡變身器「神光棒」為靈感設計的專屬拉線發射器。
■ 販售通路：BEYBLADE X B4 Store、Ultraman World M78 Online、部分 Ultraman Shop