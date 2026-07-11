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美國職棒大聯盟（MLB）場上又出現經典「漢堡王對決」！德州遊騎兵打者傑克・伯格（Jake Burger）今（11）日8局下對上休士頓太空人投手布萊恩・金恩（Bryan King），轉播畫面剛好拼出「Burger King」，結果伯格轟出三分砲，幫助遊騎兵7：3贏球，也讓網友笑稱「這局漢堡贏了」。今天不只上演美聯西區內戰，還意外出現球迷最愛的諧音名場面。德州遊騎兵主場迎戰休士頓太空人，8局下雙方3：3平手時，太空人派出左投布萊恩・金恩登板，沒想到接下來輪到遊騎兵重砲傑克・伯格上場，轉播字幕一打出姓氏，「Burger」對上「King」剛好組成知名速食品牌「Burger King（漢堡王）」，讓這個投打對決瞬間充滿話題。這組合過去就曾在大聯盟賽場引發討論，2023年伯格還效力芝加哥白襪時，面對紐約洋基投手金恩，就曾因轉播畫面拼出「Burger King」被球迷瘋傳；2025年伯格轉戰遊騎兵後，又曾與太空人金恩纏鬥8球，當時由金恩讓伯格擊出滾地球出局。不過這一次，劇本換邊寫。遊騎兵原本取得3：0領先，但太空人靠著約爾丹・艾爾瓦雷茲本季第30轟、也是生涯第200轟追分，亞納・迪亞茲7局再補上兩分砲，把戰局扳成3：3。不過8局下遊騎兵火力重新爆發，懷特・朗福德先從金恩手中敲出陽春砲，幫助球隊超前比分，接著伯格再轟出三分全壘打，一棒把差距拉開到7：3。這發全壘打不只幫助遊騎兵鎖定勝局，也讓「漢堡王對決」有了最完美的社群爆點。台灣PTT球迷也笑翻，留言包括「所以優惠券在哪」、「業配來得太快就像龍捲風」、「漢堡王：獨家贊助這個投打對決」、「總之先推華堡」等，讓一場原本緊張的同區大戰，多了不少速食哏。