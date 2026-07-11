巴威颱風（國際命名：Bavi）今（11）日下午正在通過北部外海，中央氣象署科長林伯東指出，颱風近3小時持續出現減弱趨勢，往西的速度也有加快，台灣各地風雨預計在入夜後慢慢趨緩，海陸颱風警報則預估明（12）日凌晨至上午解除。
中度颱風巴威，今（11）日下午2時，位置在台北東北方約240公里的海面上，以每小時28轉23公里速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒38公尺（每小時137公里），相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺（每小時173公里），相當於15級風，7級風暴風半徑350公里，10級風暴風半徑120公里。
巴威加速遠離！海陸警估上午解除
林伯東提及，由於巴威颱風北側的高壓駛流場牽引力道變明顯，巴威颱風過去3小時往西的速度加快，未來將會以每小時30左右的時速，往中國大陸前進。強度方面，預估今晚巴威颱風的強度、暴風半徑都會再往下修，環境已不利發展。
林伯東說明，以巴威颱風目前的路徑來看，暴風圈有機會在明天凌晨至清晨「脫離台灣本島」，但屆時馬祖還在暴風圈內，因此氣象署不會馬上解除海陸警，直到明天清晨至上午，巴威颱風脫離馬祖後，就會宣布解除海陸警報。
據氣象署觀測，7月9日0時至7月11日14時累積雨量，新竹縣鳥嘴山528.0毫米，苗栗縣拉庫斯483.5毫米，雲林縣草嶺石壁421.0毫米，桃園市蘇樂391.5毫米，宜蘭縣翠峰林道369.0毫米，新北市福山352.0毫米，嘉義縣碧湖317.0毫米，南投縣杉林溪大飯店314.5毫米。
風力方面，林伯東提及，目前觀測到較大陣風區域，包含蘭嶼14級、彭佳嶼12級，「基隆、梧棲、東吉島、新屋」10級；而大台北平地尚未出現10級以上強風。
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林伯東提及，由於巴威颱風北側的高壓駛流場牽引力道變明顯，巴威颱風過去3小時往西的速度加快，未來將會以每小時30左右的時速，往中國大陸前進。強度方面，預估今晚巴威颱風的強度、暴風半徑都會再往下修，環境已不利發展。
林伯東說明，以巴威颱風目前的路徑來看，暴風圈有機會在明天凌晨至清晨「脫離台灣本島」，但屆時馬祖還在暴風圈內，因此氣象署不會馬上解除海陸警，直到明天清晨至上午，巴威颱風脫離馬祖後，就會宣布解除海陸警報。
風力方面，林伯東提及，目前觀測到較大陣風區域，包含蘭嶼14級、彭佳嶼12級，「基隆、梧棲、東吉島、新屋」10級；而大台北平地尚未出現10級以上強風。
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