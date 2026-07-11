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昔日助理翻出39年前舊照 笑喊「媽媽有練過」

▲盧秀燕近40年前播報氣象的照片，被昔日助理翻出。（圖／翻攝吳宗學臉書，2026.07.11）

台中市長盧秀燕宣布昨晚6時起停班停課30小時，引發網路熱烈討論。隨著台中白天天氣晴朗、晚間風雨逐漸增強，原本備受質疑的決策，風向逐漸翻轉。盧秀燕昔日助理、國民黨北屯區市議員參選人吳宗學今天笑稱，「大家可能忘記了，市長可是專業的氣象主播，媽媽有練過，當然不一樣！」國民黨東南區市議員參選人周啓揚也力挺，認為盧秀燕依科學數據與法令「精準決策，依法行政」，呼籲外界多一點同理、少一點口水。巴威颱風來襲，盧秀燕一次宣布30小時停班停課，起初引發不少批評，但隨著天氣發展符合預判，外界評價也從質疑轉為肯定。今（11）日被媒體問到明天是否可能停班停課，她並未急於下定論，表示仍須觀察氣象預報準確度及外圍氣流等變數，再依最新情況做出決定。曾在盧秀燕擔任立委期間擔任多年助理的吳宗學，今天在臉書分享一張盧秀燕39年前擔任華視新聞氣象主播的舊照片，他表示「有人問，為什麼盧秀燕市長放颱風假放得這麼精準？大家可能忘記了，但我記得！市長是專業的氣象主播，媽媽有練過，當然不一樣！」他也指出，盧秀燕早在週四便宣布週六停班停課，就是希望提前提醒市民做好防颱準備，非必要別外出。國民黨東南區市議員參選人周啓揚也留言力挺盧秀燕，表示停班停課的決策不是憑感覺，而是依據科學數據及相關法令規定作出判斷。他認為這次「白天正常、晚上停班停課」的安排，是兼顧市民安全與實際狀況的務實決策，卻有不少人只因期待放颱風假，就湧入市長臉書洗版謾罵、留言批評市府團隊，甚至抹煞防災人員的努力，「真的大可不必」。