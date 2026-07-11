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有政治粉專今（11）天貼出一段影片，指出台灣基進議員參選人吳欣岱搬一包沙包拍四次手，網友嘲諷「嫌髒不要擺拍」、「照這搬法明年暑假都弄不完」，建議一次性搬完之後再去洗手，不然這樣搬一包會有點浪費時間。對此，吳欣岱回應，沒戴手套確實是他們勞動經驗不足的疏忽，這次他們學到了；他也強調，他們沒有佔用任何一包公家物資，純粹是用民間的力量，去補上市府漏掉的破洞，「防災視同作戰，沒空理會口水，沙包該扛我們還是會扛，市政該監督我也絕對不會退讓」。吳欣岱表示，這兩天都很擔心內湖的災情，還好今天早上起來，雨勢不大，之前淹過水的區域大家都提早做足了準備，希望接下來大家都能平安度過；他提到，有支持者傳了政治粉專的影片給他，說他搬沙包的畫面被惡意剪輯，狂酸他「搬一個沙包拍四次手」、「外科醫師嫌髒、擺拍作秀」。吳欣岱指出，真正徒手搬過沙包的人就會知道，沙包外袋沾滿了細沙，不拍掉手上的沙子，搬下一個的時候非常容易打滑掉落，沒戴手套確實是他們勞動經驗不足的疏忽，昨天在金龍公園一起幫忙的大哥也笑著提醒他，「下次記得戴手套啦！」這次他們學到了，「外科醫師的雙手在開刀房裡要求無菌，但在守護家園面前，該弄髒、該出力，我們絕對毫不猶豫」。另外，也有人質疑吳欣岱，「發沙包做公益就好，昨天何必發文砲轟蔣萬安？」吳欣岱說，他之所以嚴厲監督蔣市府，是因為這幾天市府的調度，真的讓心急如焚的市民被耍得團團轉。吳欣岱也說明實際時間序，7月7日週二時，新聞狂播颱風威力，很多民眾特地請假去區公所領沙包，結果區公所準備不足，大家撲了空；7月8日週三，區公所發圖卡聲稱「已備妥足夠沙包」，但實際現場還是大缺貨，民眾領不到，只能焦急地跑來找里長跟他們服務處求救。吳欣岱直言，既然公家資源分配失靈，他們不能眼睜睜看著鄉親乾等，所以，他們團隊與在地的熱心朋友「自掏腰包，向民間建材行緊急採購」400多個沙包，陸續送到金龍里、東湖里等最需要的地方，他們沒有佔用任何一包公家物資，純粹是用民間的力量，去補上市府漏掉的破洞。吳欣岱強調，極端氣候的威脅是全台灣共同的挑戰，風雨從來不會分藍綠，當特定陣營的側翼拿著放大鏡，數著我拍了幾次手、企圖轉移市府防災不力的焦點時，他們真正在意的，只有鄉親的家裡會不會再次進水。他喊話說，防災視同作戰，沒空理會口水，「沙包該扛我們還是會扛，市政該監督我也絕對不會退讓，謝謝每一個真心關心內湖、關心這塊土地的你們，颱風天，我們一起平安」。