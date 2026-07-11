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一名來自新疆的23歲維吾爾族青年，近日意外在海外社群平台上爆紅，走紅原因既不是唱歌、跳舞，也不是搞笑才藝，而是因為他的長相神似西方宗教畫作中的「耶穌」形象，瞬間引發全球網友熱烈討論。他本名迪力亞爾．阿不里肯木，網路化名「路西法」，目前定居山東，平時經常透過直播與海外網友連線，用一口流利英文分享中國及新疆生活點滴，卻因為這張極具辨識度的臉孔，意外掀起一波跨文化話題熱潮。迪力亞爾畢業於北京科技大學土木工程系，原本開直播只是單純想與海外網友交流，介紹新疆風土民情，順便邀請大家前往當地旅遊，動機相當單純。沒想到，不少西方網友一看到他的臉，立刻驚呼「你是耶穌嗎？」、「中國耶穌來了！」甚至有網友在連線過程中神情嚴肅地向他進行「懺悔」，這個意外誕生的封號也迅速在海外社群平台間瘋傳開來。受到網友玩笑話啟發，迪力亞爾索性準備了一頂荊棘冠，每當遇到刻意挑釁或發表歧視言論的網友時，就會戴上這頂特殊道具。由於他的外貌本身就與西方文化中常見的耶穌形象高度相似，一戴上荊棘冠後更增添幾分神聖感，讓不少原本態度強硬的連線對象瞬間收斂氣焰，效果相當戲劇化。有網路流傳影片顯示，一名外國男子一開始對中國人惡言相向，迪力亞爾隨即戴上荊棘冠，神情嚴肅地回應：「不要褻瀆你的萬王之王。」對方先是辯稱自己並未褻瀆，隨後直盯著他的臉沉默許久，最終默默關閉鏡頭結束連線。另有一名非裔網友原本出言辱罵，一看到「耶穌版」迪力亞爾後，竟立刻態度大轉彎、改口獻上祝福；甚至還有年輕網友因拿公共事件開低俗玩笑，被他溫和勸導後當場道歉，相關影片累積觀看次數已達數百萬。這股熱潮傳回中國後，同樣掀起熱烈討論。不少網友分析認為，人們對宗教形象早已建立深刻的文化記憶與心理連結，因此當現實生活中出現與經典畫像高度相似的人物時，自然容易讓人產生敬畏感與潛意識的心理暗示，這也是為何這場「撞臉行銷」效果如此顯著的原因。此外，迪力亞爾網路化名恰好取為「路西法」（西方宗教中墮天使的稱號），加上新疆出身背景，以及曾就讀土木工程系等身分反差，也被網友們拿來大做文章、衍生出各種趣味聯想與哏圖，話題延燒力道十足。不過，多數評論普遍認為，真正吸引大批網友關注的關鍵，其實並非他外貌上的相似度，而是他面對網路歧視與偏見時，並沒有選擇激烈對抗或情緒化反擊，而是以幽默機智的方式，四兩撥千斤般化解一次次的衝突場面，展現出高情商的應對智慧。不少網友紛紛表示，迪力亞爾靠著一場場跨文化對話，成功打破外界對中國、新疆的刻板印象，笑稱這根本是「最成功的文化輸出」，更有人直接封他為「新疆耶穌」、「中國耶穌」，認為一頂荊棘冠搭配一張神似耶穌的臉，竟意外成了化解網路惡意最有效的武器，堪稱本年度最意外的網路奇蹟。