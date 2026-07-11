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今年69歲的小亮哥（本名王培芳）分享去做了醫美拉皮手術，不僅皮膚緊緻，眼袋也消失了。老婆林姿佑也分享老公轉變，小亮哥現在很愛照鏡子，「他的臉比我還緊緻，真有點小驕傲啦。」林姿佑還爆料老公臉變緊緻之後，開始很在乎身材，以前提醒他要注意都不聽，現在會積極運動控制身材。言下之意是一點也不擔心老公變帥，而是很開心小亮哥的改變。小亮哥說，隨著歲月增長，皮膚變得很鬆，眼袋和法令紋也很搶戲，整個人看起來既蒼老又沒有活力。他本身又很怕痛，雖然考慮做醫美手術但一直猶豫不敢行動。經過幾次諮詢醫師，原本怕痛的他，決定在70歲的這一年給自己一個改變的機會。在醫美診所評估和建議之下，他選擇重建拉皮術，一次解決困擾自己多年的法令紋和眼袋等問題。小亮哥說，手術後很快就恢復，不太需要長時間的修復，而且他很在意的皮膚鬆弛和眼袋問題也都一併解決。他自己很滿意手術的結果，每天照鏡子都很開心，朋友們見到他也都是一陣驚呼，稱讚他「變年輕了」。連老婆林姿佑都忍不住虧一下老公「是怎樣，現在臉變緊緻了，有點小驕傲喔。」既然臉部最擔心的問題解決了，小亮哥現在加碼努力控制身材，因為臉變年輕了，身材也要一併改造一下。小亮哥笑說，經過這次手術，整個人身心靈也有了變化。因為臉變年輕了，就會希望身材變好，心態上也覺得自己就是年輕人了，變得更有活力。