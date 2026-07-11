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▲大立全新「X CITY」主題體驗空間，占地高達500坪，館內集結超過300款車型。（圖／高雄大立提供）

▲ 「KINGJUN主題快閃店」以星際城市為概念，展區更設置高達2米的超巨大「蠢兔」氣偶。（圖／夢時代提供）

百貨打造全新體驗迎接暑假，全台最大室內童車體驗樂園BABY嘟嘟房「X CITY」今（11）日正式進駐高雄大立B館9F，橫跨整層樓的超大體驗空間，讓孩童能夠自在穿梭、盡情享受電動車駕駛樂趣，打造南台灣全新親子遊樂地標。以獨特「醜萌美學」風格席捲社群的超人氣插畫藝術家KINGJUN ，即日起至8月16日在夢時代推出「KINGJUN主題快閃店」打造充滿想像力的怪誕宇宙。兒童電動車體驗領導品牌BABY嘟嘟房深耕親子產業11年，持續推動「共享」理念，大立全新「X CITY」主題體驗空間，占地高達500坪，館內集結超過300款車型，不僅有經典電動車，更包含各式授權超跑、警車、消防車到工程車款以及最受喜愛的卡通等系列。同時，高雄大立館更特別規劃多元夢想職業體驗區、圓夢主題場景及親子野餐空間，營造兼具互動與儀式感的親子時光。「KINGJUN主題快閃店」以星際城市為概念，打造沉浸式展區，人氣角色「貪吃貓」將率領夥伴們驚喜現身高雄夢時代，展場亦規劃多處拍照打卡區，讓粉絲彷彿化身宇宙探險家，與星際牛一起展開拯救世界任務。展區更設置高達2米的超巨大「蠢兔」氣偶，以招牌呆萌表情迎接每位地球居民到訪，成為今夏最搞怪、最療癒的打卡熱點。現場亦集結多款限定收藏與生活周邊，包括手機掛繩、多功能收納包、人氣隨機公仔、限定T-shirt及不鏽鋼隨行杯等商品，從日常穿搭到生活用品一次滿足。夢時代此次也祭出多重限定好禮，活動期間單筆消費滿1,000元即可獲得限定香氛片，滿1,500元送限定資料夾，消費滿2,000元、2,500元、3,000元及4,000元，還可分別獲得蠢兔充氣棒棒、NOMA編織購物袋、宇宙夥伴警徽及野餐墊等人氣贈品。7月11日至8月2日止，凡單筆消費滿888元並完成指定拍照打卡任務，還可獲得夢時代限定KINGJUN閃亮小卡乙張，共5款隨機贈送，數量有限，送完為止。此外，快閃店還特別規劃「扭蛋機抽抽樂」，每次只要300元，就有機會將展覽限定行李箱等超值好禮帶回家。