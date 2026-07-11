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2026年上半年，在AI、高效能運算（HPC）及半導體等題材帶動下，台股延續多頭走勢，加權指數屢創歷史新高。若以2025年底約2萬8890點計算，截至6月底收盤約4萬5000點，半年累計漲幅約56%，AI概念股更成為推升指數的重要主力。不過，財經專家阮慕驊今（11日）在臉書以「科技股走勢分化，全部上漲的時間過去了」為題發文指出，今年上半年美股看似是一場AI盛宴，但真正受惠的並非所有科技公司。他表示，市場已從過去「雨露均霑」的全面上漲，轉變為資金高度集中的行情，投資人不能再用同一套思維看待所有AI概念股。財經專家阮慕驊11日在臉書以「科技股走勢分化，全部上漲的時間過去了」為題發文指出，今年上半年美股看似是一場AI盛宴，但真正受惠的並非所有科技公司。他表示，市場已從過去「雨露均霑」的全面上漲，轉變為資金高度集中的行情，投資人不能再用同一套思維看待所有AI概念股。阮慕驊分析，今年以來費城半導體指數大漲約83%，盤中最大漲幅甚至一度突破100%，顯示AI晶片需求持續強勁。但另一項數據卻形成強烈對比。標普500資訊科技類股中，約六成公司股價已較高點回跌兩成以上，進入技術性熊市。他指出，跌幅最大的並非小型企業，而是知名科技公司，例如科技研究顧問公司Gartner自高點回落約66%，甲骨文（Oracle）跌幅也接近58%，顯示科技股內部已出現明顯分化。阮慕驊認為，軟體與IT服務公司之所以成為重災區，主要有兩大原因。首先，近年軟體股普遍享有較高本益比，市場原本期待企業獲利持續高速成長，但當投資情緒轉趨保守，高估值股票往往率先遭到修正。其次，AI對不同產業帶來的影響並不相同。他也提到，對晶片業者而言，AI代表的是立即可見的訂單與營收；但對軟體公司而言，AI究竟是提升產品價值的工具，還是未來可能取代既有服務的競爭者，市場仍缺乏明確答案，也讓資金選擇先行撤出。阮慕驊指出，目前仍貼近歷史高點的企業，多半集中於AI硬體領域，包括網路資安廠Fortinet、網通設備商Arista Networks，以及晶片設計公司超微（AMD）等，都持續受到資金青睞。他認為，目前市場正在進行一場資金重新配置，資金正逐步從AI價值仍待驗證的軟體公司，轉向半導體、AI伺服器及硬體供應鏈。阮慕驊提醒，這已不是全面普漲的多頭行情，而是「非常挑剔、非常集中的資金大遷徙」。他也提醒，類似情況同樣可能出現在台股AI供應鏈，投資人應更加留意個股基本面與產業競爭力，而非僅憑AI題材追價。