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效力於日本職棒埼玉西武獅隊的台灣強打林安可，今（11）日面對北海道日本火腿鬥士隊一役扛起球隊先發第3棒、鎮守左外野，面對火腿明星左投山崎福也，林安可毫無懼色，在前3打席就狂掃2支安打，更在第5局大棒一揮，敲出右外野方向的超大號2分全壘打，幫助球隊打破鴨蛋，這也是他暌違22場比賽再度於一軍舞台炸裂。本場比賽西武獅隊在棒次上做出調整，讓林安可挑戰先發第3棒中心棒次。一局上半首打席，林安可展現極佳的進攻侵略性，鎖定山崎福也投出的第1顆球便果斷出棒，掃成右外野方向安打。雖然3局上第二打席在兩人出局、一二壘有人的得點圈機會時，僅擊出投手方向滾地球出局，但他的火燙手感早已悄悄升溫。比賽來到5局上半，當時西武以0：4落後，兩出局一壘有人。林安可第三度站上打擊區，兩好球後他精準識破山崎福也一顆時速118公里的失投變速球，一棒將球狠狠送上右外野的第二層看台。這發超大號的2分彈極具視覺震撼力，根據球場數據顯示，這記全壘打的擊球初速高達165.1公里、飛行距離達120.1公尺（約394英尺），仰角則為31度。林安可用這發驚天全壘打率隊打破鴨蛋，將比分瞬間拉近至2：4。這發全壘打對林安可而言意義非凡。他上一次在日職一軍開轟，已經要追溯到4月25日對陣東北樂天金鷲隊的比賽。隨後他因陷入打擊低潮，從 5 月底開始被下放二軍調整，在二軍苦熬了將近一個月，直到近期才重新獲得教練團信任重返一軍。看到林安可的驚天怪力彈讓許多台灣球迷在社群平台上直呼感動：「看球的大家是不是都快被林安可弄哭了」、「他真的好棒」、「林安可就是能夠不斷地從低潮中找回自己最好的狀態」、「嗚嗚嗚嗚嗚我已經不知道怎麼講話了」、「就知道你做得到」。