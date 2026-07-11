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▲捷運局表示輕軌全線共453棵雨豆樹、小葉欖仁樹木，均已完成防颱支撐加固。（圖／高市府捷運局提供）

▲捷運局表示輕軌維持正常營運，班距為20分鐘，並持續密切監控天候及軌道沿線安全狀況。（圖／高市府捷運局提供）

高雄市副市長林欽榮今（11）日前往高雄輕軌大順路段，實地視察沿線雨豆樹防颱加固及防汛整備情形，慰勉捷運工程局及高雄捷運公司第一線防災人員，並要求以最高標準落實各項防颱措施，確保颱風期間輕軌系統營運安全，並將風災對都市景觀樹木的影響降到最低。林欽榮表示，大順路段著名的雨豆樹綠巨人隧道，以及美術館園區的龍貓隧道，都是高雄輕軌成圓後最具指標性的城市景觀，也是全體市民共同的珍貴資產。面對巴威颱風可能帶來的強風豪雨，林欽榮現場要求捷運局及高捷公司，必須秉持專業、謹慎的態度，嚴格執行各項加固作業。捷運工程局表示，各項防颱整備工作已完成。輕軌全線共 453棵雨豆樹、小葉欖仁樹木，均已完成防颱支撐加固，且每一株行道樹都維持良好；車站遮陽傘也已完成收折固定，高雄捷運公司已備妥大鋼牙、抓斗車、山貓、吊卡車等各項搶修機具，將秉持「安全第一」原則，全力做好各項防颱整備，兼顧輕軌安全營運與都市綠美化，守護市民生命財產及公共運輸安全。此外，捷運工程局指出，颱風期間將持續密切監控中央氣象署最新風雨資訊，依據防災應變標準滾動調整營運措施，以旅客安全為最高原則，今（11）日捷運、輕軌維持正常營運，捷運班距調整為15分鐘，深夜時段（11點後）20分鐘，輕軌班距為20分鐘，並持續密切監控天候及軌道沿線安全狀況，請民眾出門前留意高雄捷運公司官網、官方APP等最新公告，共同維護行車安全。