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▲巴威颱風對台灣的風力仍有一定影響，沿海普遍都有10級以上的強陣風出現。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲巴威颱風今天對台灣影響最大，風雨遍佈全台，入夜各地劇烈天氣才逐漸趨緩。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風（國際命名：Bavi）襲台，北海岸測得11級強陣風，但台北市區風勢似乎沒有想像中大，對此氣象署科長林伯東表示，台北市仍普遍測得8級平均風，因颱風中心距離較遠，加上大屯山阻擋西北風，使市區部分地區位於背風面，間接出現「擋風」的效果。巴威颱風來襲為北部帶來風雨，氣象署在北海岸測得11級強陣風，然而，許多台北市民體感卻覺得「市區風勢不如預期猛烈」，對此氣象署科長林伯東指出，台北市區普遍仍有測得8級的平均風，「這些風勢平時較難感受到」，且颱風中心較遠，也是大台北盆地風力稍弱的主因之一。不少民眾好奇，「高山」是否幫忙擋下巴威的強風，對此氣象署預報員賴欣國提及，巴威颱風中心位於台灣東北方，逆時針的環流，讓台北市主要吹西北風，「大屯山」成為天然屏障，讓大屯山東南側、也就是台北中正區以東一帶，處於相對背風面，因此感受風力相對微弱。賴欣國強調，儘管山脈發揮擋風作用，台北市各區風力仍因局部地形出現明顯差異，以平地測站為例，士林科教館因為鄰近淡水河出口，強風順著河谷直接灌入，測得10級強陣風，相較中正區陣風僅約7至8級，顯示河道與山谷地形對風力影響極大。針對巴威颱風，氣象署目前在全台觀測到較大陣風區域，包含蘭嶼14級、彭佳嶼12級，「基隆、梧棲、東吉島、新屋」10級；而大台北平地尚未出現10級以上強風。