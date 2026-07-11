巴威颱風今（11）日帶來劇烈風雨，尤其西半部更是強風豪雨，中央氣象署持續針對各縣市發布大雷雨警戒及豪雨特報，經濟部水利署也同步對新竹縣、苗栗縣及台中市發布一、二級淹水警戒，其中新竹縣五峰鄉下午15時的時雨量達68毫米，提醒大家留意溪水暴漲並儘速遠離溪流，低窪地區慎防積水，《NOWNEWS今日新聞》將在本文不斷更新淹水警戒最新區域。
⚠️淹水警戒範圍
一級警戒
新竹縣：尖石鄉 、 五峰鄉
苗栗縣：泰安鄉 、 南庄鄉 、 獅潭鄉
二級警戒
苗栗縣：大湖鄉 、 公館鄉
台中市：和平區
🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
7月11日全台時雨量排行（更新時間7/11 15:20）
◼︎新竹縣五峰鄉 68毫米
◼︎台中市和平區 61.5毫米
◼︎苗栗縣南庄鄉 61毫米
◼︎新竹縣尖石鄉 53.5毫米
◼︎桃園市復興區 51.5毫米
巴威颱風加速減弱了！暴風圈最快明晨脫離台灣本島
根據中央氣象署統計，自7月9日0時至7月11日下午2時止，各地累積雨量以新竹縣鳥嘴山528毫米最多，其次為苗栗縣拉庫斯483.5毫米、雲林縣草嶺石壁421毫米、桃園市蘇樂391.5毫米、宜蘭縣翠峰林道369毫米、新北市福山352毫米、嘉義縣碧湖317毫米，以及南投縣杉林溪大飯店314.5毫米。
氣象署指出，受到巴威颱風北側高壓導引氣流增強影響，颱風近3小時向西移動速度明顯加快，後續將以每小時約30公里的速度朝中國大陸前進。隨著環境條件轉差，不利颱風持續發展，預估今晚巴威的強度及暴風圈範圍都將進一步縮小；若路徑維持目前預測，暴風圈最快可望於明天凌晨至清晨脫離台灣本島。
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一級警戒
新竹縣：尖石鄉 、 五峰鄉
苗栗縣：泰安鄉 、 南庄鄉 、 獅潭鄉
二級警戒
苗栗縣：大湖鄉 、 公館鄉
台中市：和平區
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
7月11日全台時雨量排行（更新時間7/11 15:20）
◼︎新竹縣五峰鄉 68毫米
◼︎台中市和平區 61.5毫米
◼︎苗栗縣南庄鄉 61毫米
◼︎新竹縣尖石鄉 53.5毫米
◼︎桃園市復興區 51.5毫米
巴威颱風加速減弱了！暴風圈最快明晨脫離台灣本島
根據中央氣象署統計，自7月9日0時至7月11日下午2時止，各地累積雨量以新竹縣鳥嘴山528毫米最多，其次為苗栗縣拉庫斯483.5毫米、雲林縣草嶺石壁421毫米、桃園市蘇樂391.5毫米、宜蘭縣翠峰林道369毫米、新北市福山352毫米、嘉義縣碧湖317毫米，以及南投縣杉林溪大飯店314.5毫米。
氣象署指出，受到巴威颱風北側高壓導引氣流增強影響，颱風近3小時向西移動速度明顯加快，後續將以每小時約30公里的速度朝中國大陸前進。隨著環境條件轉差，不利颱風持續發展，預估今晚巴威的強度及暴風圈範圍都將進一步縮小；若路徑維持目前預測，暴風圈最快可望於明天凌晨至清晨脫離台灣本島。
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