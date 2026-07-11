Netflix免費試用回來了，Netflix過去取消免費試用制度，用戶註冊時就得選擇方案並綁定付款方式，不過，近日國外社群平台上有不少人發現，Netflix悄悄向部分新會員開放免費試用，最長可看30天，甚至能直接選擇支援4K、HDR畫質的高級方案。至於台灣是否有份？目前實際測試尚未看到免費試用選項，但台灣官方頁面已經有公告該訊息，新用戶或許可以試看看，該政策被外界視為Netflix吸引新用戶訂閱的措施。
Netflix免費試用回歸，最長可看30天
Netflix過去曾提供30天免費試用，但在2020年前後陸續取消；如今相隔約6年再度測試免費試用，外媒《Android Authority》報導，近期陸續有網友在X及Reddit分享，註冊Netflix新帳號時，畫面出現免費試用優惠，試用時間依帳號及地區而異，從7天至30天都有。部分符合資格的用戶還能選擇Netflix最高階的高級方案，免費體驗4K Ultra HD及HDR畫質，不再限定只能試用較低階方案。
Netflix官方：符合資格註冊時會顯示
Netflix台灣官方說明中心目前已更新「免費試用期」頁面，證實將針對「特定國家或地區」符合條件的新會員，提供限時免費試用。Netflix表示，符合資格者在註冊過程中，就會自動看到免費試用選項；若沒有出現，則代表用戶所在地區或使用的裝置，目前無法取得免費試用。官方並未公布完整適用國家名單，也沒有說明優惠何時結束。
免費試用仍要綁付款方式
民眾可使用從未註冊過Netflix的電子郵件帳號進入註冊頁面查看，若符合資格，系統會直接顯示免費試用天數及可選方案，不需要另外輸入優惠碼。需要注意的是，取得免費試用資格不代表完全不必設定付款資料。外媒指出，用戶仍須先綁定信用卡或其他付款方式，試用期結束後若未主動取消，系統就會依所選方案自動扣款續訂。
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Netflix過去曾提供30天免費試用，但在2020年前後陸續取消；如今相隔約6年再度測試免費試用，外媒《Android Authority》報導，近期陸續有網友在X及Reddit分享，註冊Netflix新帳號時，畫面出現免費試用優惠，試用時間依帳號及地區而異，從7天至30天都有。部分符合資格的用戶還能選擇Netflix最高階的高級方案，免費體驗4K Ultra HD及HDR畫質，不再限定只能試用較低階方案。
Netflix台灣官方說明中心目前已更新「免費試用期」頁面，證實將針對「特定國家或地區」符合條件的新會員，提供限時免費試用。Netflix表示，符合資格者在註冊過程中，就會自動看到免費試用選項；若沒有出現，則代表用戶所在地區或使用的裝置，目前無法取得免費試用。官方並未公布完整適用國家名單，也沒有說明優惠何時結束。
免費試用仍要綁付款方式
民眾可使用從未註冊過Netflix的電子郵件帳號進入註冊頁面查看，若符合資格，系統會直接顯示免費試用天數及可選方案，不需要另外輸入優惠碼。需要注意的是，取得免費試用資格不代表完全不必設定付款資料。外媒指出，用戶仍須先綁定信用卡或其他付款方式，試用期結束後若未主動取消，系統就會依所選方案自動扣款續訂。